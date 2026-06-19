Marrocos vence Escócia pelo grupo do Brasil e encaminha vaga ao mata-mata da Copa Seleção marroquina bateu os escoceses por 1 a 0

Foi com o gol mais rápido da Copa do Mundo até aqui que Marrocos garantiu a vitória por 1 a 0 contra a Escócia, na noite desta sexta-feira (19). Saibari, que já havia balançado as redes contra o Brasil na estreia, recebeu um belo passe de Brahim Díaz logo com 1 minuto de jogo, saiu em velocidade contra a defesa rival e deu uma bela finalização forte e no alto do gol de Gunn.

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O placar coloca a seleção marroquina em boa condição de se classificar para o mata-mata da Copa em primeiro ou segundo lugar. Isso porque a equipe comandada por Mohamed Ouahbi enfrenta na próxima quarta-feira, às 19h, a seleção do Haiti, a mais fraca do Grupo C. A definição se o time africano será líder da chave só acontecerá após o duelo entre Brasil e a equipe haitiana, que também se enfrentam na noite desta sexta.

A vitória também marca mais um passo histórico que Marrocos dá na Copa do Mundo. Após a campanha de semifinal em 2022 e o bom início em 2026, a seleção marroquina chegou ao seu sexto triunfo em Mundiais e igualou Nigéria e Gana como as equipes do continente africano que mais venceram na história do torneio.

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Como fica o Brasil?

A Seleção Brasileira entra campo na sequência, diante do Haiti. Para assumir a liderança do Grupo C, o Brasil precisa vencer o rival com pelo menos dois gols de diferença. O placar garante que a equipe de Carlo Ancelotti supere Marrocos no saldo de gol, já que o time africano tem um positivo, e assuma a ponta da chave. Um empate mantém o time na terceira posição, a dois pontos da Escócia, enquanto uma derrota deixa a Seleção na lanterna.

Gol cedo deu tranquilidade para Marrocos

A Escócia não conseguiu impor qualquer dificuldade a Marrocos na partida após o gol anotado logo no primeiro minuto. O time africano já entrou na partida com o favoritismo do seu lado fez valer a vantagem nos primeiros 45 minutos de jogo. Foi bem na pressão ao adversário, que só levou perigo à meta de Bono nos minutos finais, com McGinn emendando um chute após cruzamento de Robertson, mas subiu demais e foi para fora.

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Do lado marroquino, além do gol, Saibari recebeu uma bola roubada de Bouaddi, avançou e deu um beço passe para El Khannous, que acabou finalizando na diagonal por cima da meta de Gunn. Um pequeno quique da bola no gramado tirou a chance de Marrocos amplicar o placar e descer para o vestiário com dois de vantagem. Outro destaque do primeiro tempo foi o lateral Hakimi, que foi muito vaiado pela torcida escocesa em Boston.

Escócia melhorou, mas não foi o suficiente

A segunda etapa voltou, mais uma vez, com pressão inicial de Marrocos, que quase abriu o placar aos quatro minutos com uma finalização de El Khannous na trave. Na sequência, o meia tentou de cabeça após escanteio cobrado por Hakimi, mas Gunn fez bela defesa. Daí em diante, a Escócia melhorou na partida, ajustou a marcação e começou a dificultar os ataques de Marrocos, que também não conseguia pressionar tão bem a saída de bola escocesa.

Christie teve a primeira grande chance de tentar empatar após roubada de bola e passe de Robertson para a Escócia. Depois, já na reta final, McTominay teve sua primeira grande chegada para finalizar, mas foi bem travado pela defesa e a bola foi para fora. A seleção escocesa pressionou na sequência, mas não gerou finalizações com tanto perigo. Quase na úçtima bola, Marrocos quase ampliou com Aimouni, mas o placar terminou 1 a 0.

Visão do lance!

Lance Capital 💡

Não há como deixar fora do destaque o gol de Marrocos logo no primeiro minuto. Muito além de ter sido o gol mais rápido da Copa, o lance reforça de que forma a seleção marroquina chega para este Mundial e como o país tem encarado a Copa do Mundo. Seja contra um adversário que vao propor o jogo, como o Brasil, ou outro mais recuado, como a Escócia, a equipe comandada por Mohamed Ouahbi entra na partida "ligada nos 220 v" e pressiona o rival desde o começo. A bola na rede também saiu de forma muito parecida como foi contra a Seleção Brasileira, um passe longo para Saibari finalizar.

Deu aula 🏅

E é o artilheiro marroquino na Copa do Mundo que sai de campo com a moral elevada. Por mais que Hakimi e Brahimi assumam o protagonismo de maiores nomes da seleção, o atacante do PSV, da Holanda, mostrou, mais uma vez, porque está na mira do Bayern de Munique, que deve contratá-lo nesta janela por 55 milhões de euros (pouco mais de R$ 320 milhões). Além da grande capacidade de finalização, o atacante consegue se movimentar e também é capaz de gerar espaços para que os outros três nomes de frente cheguem com perigo, El Khannous Brahim Díaz e Ounahi.

Ficou abaixo 📉

Em uma partida onde a parte física seria muito exigida, era esperado que o volante McTominay tivesse um pouco mais de protagonismo ao longo dos 90 minutos. A referência técnica do meio-campo da Escócia, que atua no Napoli, não conseguiu se sobressair no setor central e a seleção europeia também teve dificuldade de bater os meias marroquinos. O jogador esteve muito mais concentrado no campo de defesa e pouco pisou no lado adversário para levar perigo à meta de Bono. Conseguiu apenas uma finalização, já na reta final do segundo tempo.

Saibari comemora gol do Marrocos contra a Escócia. (Foto: Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

MARROCOS X ESCÓCIA

Copa do Mundo 2026 – Grupo C

📆 Data e horário: sexta, 19 de junho de 2026, às 19h (de Brasília).

📍 Local: Gillette Stadium, em Foxborough

🟨 Árbitro: FIlgiz Tantashev (UZB)

🚩 Assistentes: Andrey Tsapenko (UZB) e por Timur Gaynullin (UZB)

🖥️ VAR: Armando Villarreal (EUA)

⚽ ESCALAÇÕES

MARROCOS

Bono; Hakimi, Diop, Riad e Mazraoui; Bouaddi, Ounahi, El Aynaoui, El Khannouss e Brahim Díaz; Saibari.

Escócia

Gunn; Patterson, Hendry, Hanley e Robertson; Tierney, Christie, Ferguson, McGinn e McTominay; Adams.

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