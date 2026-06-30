Polêmicas e jogos históricos: confira retrospecto do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo O Brasil descobre seu adversário nesta terça-feira

O Brasil conhecerá, nesta terça-feira (30), seu adversário nas oitavas de final da Copa do Mundo. O próximo rival da Seleção Brasileira sairá do duelo entre Noruega e Costa do Marfim, que se enfrentam às 14h (de Brasília).

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Entre mudanças no regulamento do Mundial desde sua primeira edição em 1930, o Brasil disputou as oitavas de final 12 vezes, sendo eliminado em apenas duas ocasiões.

Relembre como foram as eliminações do Brasil nas oitavas de final

A Seleção Brasileira foi eliminada nessa fase do Mundial em 1934, quando a fase também era conhecida como 'primeira fase', derrotada pela Espanha, e em 1990, quando caiu para a Argentina.

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Na primeira eliminação, na Copa da Itália, o Brasil sofreu um revés no primeiro tempo. Os espanhóis abriram 3 a 0 com gols de José Iraragorri (2) e Isidro Lángara. Na etapa complementar, Leônidas diminuiu.

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Mais de 50 anos depois, após passar pela Polônia duas vezes nas oitavas de final, em 1938 e em 1986, a Seleção Brasileira foi eliminada pela Argentina no Mundial realizado no país dos hermanos. ." class="font-bold break-normal hover:underline" style="color:#00A021" target="_blank">A partida ficou marcada pelo "episódio da água batizada".

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A lenda diz que Maradona, ao ver que Branco tomaria água dos jogadores argentinos, pediu ao massagista Miguel di Lorenzo, o Galíndez, trocar as garrafas e entregar uma diferente ao brasileiro.

Responsável pelas cobranças de faltas da Seleção, Branco teria ficado sonolento ao longo do jogo depois de se hidratar com ajuda dos rivais. Com ou sem água batizada, os argentinos venceram por 1 a 0 com gol de Caniggia.

Claudio Caniggia é um dos mais famosos vilôes do futebol brasileiro. Ele fez o único gol na derrota para a Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo de 1990, aproveitando belo lançamento de Maradona. O atacante driblou Taffarel antes de empurrar (Foto: STAFF / AFP)

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Classificações de destaque do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo

Contadas as poucas histórias tristes, entre as dez vezes que o Brasil passou pelas oitavas de final, dois casos têm destaque, nas Copas de 1994 e 2002.

Assim como nesta edição, o Mundial de 1994 foi realizado nos Estados Unidos e a Seleção Brasileira enfrentou os anfitriões na data de sua independência, em 4 de julho. Depois de 72 minutos de insistência e muitas chances desperdiçadas no calor da Califórnia, Bebeto fez o único gol brasileiro e garantiu a classificação.

Oito anos depois, o Brasil passou pela Bélgica com mais facilidade, mas com polêmica. Aos 35 minutos, Wilmots fez 1 a 0 de cabeça, mas o árbitro jamaicano Peter Prendergast marcou falta no zagueiro Roque Júnior e anulou o lance. Após isso, o jogo seguiu equilibrado, mas Marcos garantiu o zero na defesa, enquanto Rivaldo e Ronaldo definiram o 2 a 0.

Seleção Brasileira na Copa de 2002, na Coréia e no Japão (Foto: Nelson Almeida/LANCE!Press)

Confira retrospecto da Seleção Brasileira em oitavas de final do Mundial

1934 - Espanha 3 x 1 Brasil 1938 - Brasil 6 x 5 Polônia 1986 - Brasil 4 x 0 Polônia 1990 - Brasil 0 x 1 Argentina 1994 - Brasil 1 x 0 Estados Unidos 1998 - Brasil 4 x 1 Chile 2002 - Brasil 2 x 0 Bélgica 2006 - Brasil 3 x 0 Gana 2010 - Brasil 3 x 0 Chile 2014 - Brasil 1 (3) x (2) 1 Chile 2018 - Brasil 2 x 0 México 2022 - Brasil 4 x 1 Coreia do Sul

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