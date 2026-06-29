Copa do Mundo: brasileiros e japoneses se unem para limpar estádio Torcedores do Brasil aderiram ao costume dos rivais e recolheram lixo no NRG Stadium

Um ato tradicional de civilidade dos japoneses na Copa do Mundo foi aderido pelos brasileiros nesta segunda-feira (29). Após a vitória da Seleção sobre o Japão por 2 a 1, em jogo válido pela segunda fase da competição, torcedores de ambas as seleções foram vistos recolhendo o lixo produzido juntos no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.

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Em um vídeo divulgado nas redes sociais pela emissora "Fox Sports", uma pessoa vestindo a camisa principal do Brasil ajuda um japonês, de camisa branca, colocando resíduos que estavam no chão e acumulados em uma papeleira em sacos de lixo azuis. Confira abaixo:

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Apesar da eliminação dos Samurais Azuis, a torcida nipônica deixa novamente uma boa impressão nas arquibancadas. Desde a Copa de 2014, no Brasil, os japoneses protagonizam esse belo gesto pelos estádios dos Mundiais. A iniciativa se repetiu em 2018, na Rússia, e em 2022, no Catar.

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Japoneses recolheram o lixo em todos os jogos da Copa do Mundo (Foto: ARIC BECKER / AFP)

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Com gol de Gabriel Martinelli aos 50 minutos do segundo tempo, o Brasil virou sobre o Japão por 2 a 1 em Houston neste segunda-feira (29) e se classificou às oitavas de final da Copa do Mundo. Sano abriu o placar para os japoneses, enquanto Casemiro marcou o primeiro do Brasil no início do segundo tempo. Agora, a Seleção Brasileira espera o vencedor de Costa do Marfim x Noruega, que se enfrentam nesta terça-feira (30), às 14h, em Dallas, nos Estados Unidos, para saber quem será o próximo adversário.

Brasil x Japão

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