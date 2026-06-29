Qual o próximo adversário do 'Paraguai brasileiro' na Copa do Mundo?
Paraguai eliminou a Alemanha nos pênaltis nesta segunda-feira
O Paraguai segue fazendo história na Copa do Mundo de 2026. Nesta segunda-feira (29), a seleção sul-americana eliminou a Alemanha nos pênaltis por 4 a 3, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, e garantiu vaga nas oitavas de final do Mundial.
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Enciso abriu o placar para os paraguaios, Havertz empatou para os alemães e, nas cobranças, Canales converteu o pênalti decisivo para colocar a equipe entre as oito melhores seleções da competição.
Agora, o Paraguai aguarda a definição do confronto entre França e Suécia, que se enfrentam nesta terça-feira (30), para conhecer seu próximo adversário. O duelo pelas oitavas de final já tem data marcada: será no próximo sábado (4), às 18h (de Brasília).
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O porquê de 'Paraguai brasileiro'
O elenco comandado pelo Paraguai conta com sete jogadores que atuam no Campeonato Brasileiro. Entre eles está Maurício, meia do Palmeiras, que nasceu no Brasil e se naturalizou recentemente para defender a seleção paraguaia. Além dele, também fazem parte do grupo Balbuena (Grêmio), Bobadilla (São Paulo), Gustavo Gómez (Palmeiras), Isidro Pitta (RB Bragantino), Junior Alonso (Atlético-MG) e Ramón Sosa (Palmeiras).
Para efeito de comparação, a Seleção Brasileira conta com o mesmo número de convocados que atuam no futebol do país. São eles: Weverton (Grêmio), Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Léo Pereira (Flamengo), Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo Santos (Botafogo) e Neymar (Santos).
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