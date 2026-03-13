Brasil x Argentina fazem um dos maiores clássicos do futebol mundial, mas há quase 36 anos isso não acontece em uma Copa do Mundo. A última vez foi no torneio organizado pela Itália, em 1990. Na ocasião, Maradona e Caniggia decidiram para os argentinos.

O confronto aconteceu pelas oitavas de final, em Turim. A Argentina era a atual campeã, enquanto o Brasil tentava sair de uma fila que já perdurava duas décadas.

Treinada por Sebastião Lazaroni, a Seleção Brasileira chegou para aquela Copa do Mundo sob desconfiança, mas fez uma primeira fase promissora. Foram três vitórias nos três jogos válidos pelo Grupo C: 2 a 1 sobre a Suécia, 1 a 0 sobre a Costa Rica e 1 a 0 sobre a Escócia.

Os argentinos, por sua vez, começaram cambaleantes. A seleção perdeu na estreia para Camarões por 1 a 0; venceu a União Soviética por 2 a 0 na segunda rodada; e ficou apenas no empate por 1 a 1 com a Romênia no jogo derradeiro do Grupo B. A equipe acabou avançando como uma das melhores terceiras colocadas.

O clássico Brasil x Argentina foi um dos jogos mais esperados das oitavas. Bem jogado e equilibrado, teve a Seleção Brasileira com as melhores chances. Mas os argentinos tinham Diego Armando Maradona. Aos 35 do segundo tempo, ele dominou a bola no meio-campo, se projetou para o ataque e deixou quatro jogadores brasileiros para trás; depois, achou um espaço entre os marcadores para tocar a bola para Caniggia, que driblou Taffarel e marcou o gol da classificação.

Caniggia dribla Taffarel para fazer o gol da classificação da Argentina (Foto: STAFF / AFP)

