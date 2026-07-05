Pênalti perdido por Bruno Guimarães quebra escrita de 40 anos na Seleção Brasileira
Meio-campista pediu para bater a cobrança na partida pelas oitavas de final
O pênalti perdido por Bruno Guimarães no confronto entre Brasil e Noruega, neste domingo (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, entrou para a história da Seleção Brasileira por um motivo negativo. A cobrança defendida pelo goleiro Nyland foi a primeira penalidade desperdiçada pela Canarinho com a bola rolando em uma Copa do Mundo desde a edição de 1986, quando Zico perdeu uma cobrança contra a França.
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O levantamento considera apenas cobranças realizadas durante o tempo normal das partidas, sem incluir disputas por pênaltis. Desde o erro de Zico, há 40 anos, a Seleção havia convertido todas as penalidades marcadas a seu favor durante os 90 minutos dos jogos de Mundial.
O lance aconteceu na partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Bruno Guimarães, um dos destaques da equipe de Carlo Ancelotti na competição, recebeu a bola de Vini Jr para bater o pênalti.
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Sem Neymar, especialista na bola parada, e Igor Thiago e Lucas Paquetá, que betaram, recentemente, pênaltis com a Amarelinha, em campo, Bruno Guimarães cobrou o pênalti, mas parou no goleiro noruguês.
Tudo sobre Brasil x Noruega (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Brasil 🆚 Noruega
Copa do Mundo 2026 – oitavas de final
📆 Data e horário: domingo, 5 de julho de 2026, às 17h (de Brasília).
📍 Local: MetLife Stadium, em East Rutherford (Nova Jersey, Estados Unidos).
👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube).
🟨 Árbitro: Ismail Elfath (USA)
🚩 Assistentes: Corey Parker (USA) e Kyle Atkins (USA)
🖥️ VAR: Tatiana Guzman (NCA).
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