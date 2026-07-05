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Pênalti perdido por Bruno Guimarães quebra escrita de 40 anos na Seleção Brasileira

Meio-campista pediu para bater a cobrança na partida pelas oitavas de final

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 17:42
Atualizado há 2 minutos
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Bruno Guimarães erra cobrança de pênalti durante Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo
Bruno Guimarães erra cobrança de pênalti durante Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo (~Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

O pênalti perdido por Bruno Guimarães no confronto entre Brasil e Noruega, neste domingo (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, entrou para a história da Seleção Brasileira por um motivo negativo. A cobrança defendida pelo goleiro Nyland foi a primeira penalidade desperdiçada pela Canarinho com a bola rolando em uma Copa do Mundo desde a edição de 1986, quando Zico perdeu uma cobrança contra a França.

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    O levantamento considera apenas cobranças realizadas durante o tempo normal das partidas, sem incluir disputas por pênaltis. Desde o erro de Zico, há 40 anos, a Seleção havia convertido todas as penalidades marcadas a seu favor durante os 90 minutos dos jogos de Mundial.

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    Orjan Nyland, goleiro da Noruega, defende cobrança de pênalti de Bruno Guimarães, do Brasil, pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026
    Nyland, goleiro da Noruega, defende cobrança de pênalti de Bruno Guimarães, do Brasil (Foto: Angela Weiss/AFP)

    O lance aconteceu na partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Bruno Guimarães, um dos destaques da equipe de Carlo Ancelotti na competição, recebeu a bola de Vini Jr para bater o pênalti.

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    • Sem Neymar, especialista na bola parada, e Igor Thiago e Lucas Paquetá, que betaram, recentemente, pênaltis com a Amarelinha, em campo, Bruno Guimarães cobrou o pênalti, mas parou no goleiro noruguês.

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    Tudo sobre Brasil x Noruega (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Brasil 🆚 Noruega
    Copa do Mundo 2026 – oitavas de final

    📆 Data e horário: domingo, 5 de julho de 2026, às 17h (de Brasília).
    📍 Local: MetLife Stadium, em East Rutherford (Nova Jersey, Estados Unidos).
    👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube).
    🟨 Árbitro: Ismail Elfath (USA)
    🚩 Assistentes: Corey Parker (USA) e Kyle Atkins (USA)
    🖥️ VAR: Tatiana Guzman (NCA).

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