Paquetá fala sobre relação com Vini Jr e exalta evolução da Seleção Brasileira O camisa 20 destacou ainda a evolução da Seleção Brasileira

MIAMI, FL (EUA) – Amigo de Vini Jr desde o início da carreira no Flamengo, Lucas Paquetá disputa sua segunda Copa do Mundo ao lado do parceiro. Após a vitória do Brasil por 3 a 0 contra a Escócia, na última quarta-feira (24), o meio-campista falou sobre a relação com o jogador que marcou dois gols na partida contra os escoceses.

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– É especial demais, o Vini é um dos meus melhores amigos no futebol e fora dele também. Poder viver uma segunda Copa do Mundo com ele, com ele sendo ainda mais decisivo, é gratificante. Fico feliz por ele. Espero ajudá-lo a conquistar o objetivo da Seleção – disse Paquetá na zona mista do Hard Rock Stadium.

Lucas Paquetá e Vini Jr dançam em comemoração de gol do Brasil contra o Haiti (Foto: Kevin C. Cox / AFP)

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Análise de Paquetá da evolução da Seleção Brasileira

Titular em todas as partidas da Seleção Brasileira nesta Copa do Mundo, Lucas Paquetá destacou a evolução da equipe na competição.

– A gente tem melhorado a cada jogo. É um objetivo nosso seguir crescendo jogo a jogo. Fizemos um jogo consistente. Construímos mais uma vez um resultado bom. Alcançamos o objetivo que era classificar em primeiro. Agora é descansar e pensar no mata-mata – analisou o camisa 20.

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Questionado se a pressão alta é uma característica do Brasil, o meio-campista destacou que não necessariamente, e que, dependendo do cenário, a equipe pode adotar outra postura.

– É algo que estamos fazendo (pressão). Depende do momento do jogo, se precisar baixar as linhas, marcar, vamos fazer. Está muito claro para nós o que temos que fazer dentro de campo e hoje fomos felizes – explicou.

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