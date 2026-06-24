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Destaque da Seleção Brasileira revela pedido especial de Ancelotti: 'Estou fazendo'

Douglas Santos falou após a vitória contra a Escócia

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 23:42
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Ancelotti na partida entre Brasil e Escócia pela Copa do Mundo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Ancelotti na partida entre Brasil e Escócia pela Copa do Mundo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Antes desconhecido por boa parte da torcida, Douglas Santos agora é um dos destaques da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O lateral é um dos nomes da confiança de Ancelotti na equipe e revelou um pedido especial do italiano, logo após agradecer o carinho dos companheiros.

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    — Tenho que agradecer a Deus por estar vivendo esse momento. É um sonho que não é só meu, é do meu pai, da minha família. Então eu quero agradecer também toda a Seleção Brasileira que me acolheu de uma forma incrível, me deu força, está trazendo uma energia boa para mim dentro de campo. Estou podendo ajudar os meus companheiros a fazer grandes jogos. Graças a Deus fizemos hoje também um grande jogo — disse Douglas, que seguiu:

    — Nesses dois últimos jogos ele (Ancelotti) pediu para eu subir um pouco mais, depois que a gente tivesse a posse de bola. Então eu estou fazendo, estou procurando ajudar o Vini, o pessoal do ataque. Eu creio que isso vai trazer bons frutos para a gente, para a gente continuar fazendo gols, fazendo bons jogos. E primeiramente também não tomar gol. Isso é importante para que a equipe possa cada dia mais consolidar o nosso bom trabalho — completou.

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    Douglas Santos em ação pelo Brasil contra a Escócia na Copa do Mundo
    Douglas Santos em ação pelo Brasil contra a Escócia na Copa do Mundo (Foto: ROBERT CIANFLONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Próximos passos do Brasil

    Com o resultado, aliado à vitória do Marrocos por 4 a 2 sobre o Haiti, o Brasil garantiu a primeira colocação do Grupo C. A equipe comandada por Carlo Ancelotti agora aguarda a definição do Grupo F para conhecer o adversário dos 16 avos de final (Holanda, Japão ou Suécia). O próximo compromisso da Seleção será na segunda-feira (29), em Houston.

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