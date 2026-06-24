Vitória do Brasil na Copa rende à Globo maior audiência às quartas em 19 anos Emissora bateu recorde na edição do torneio

A vitória do Brasil por 3 a 0 sobre a Escócia nesta quarta-feira (24) representou o melhor desempenho da TV Globo na Copa do Mundo de 2026. Além disso, também atualizou o recorde de audiência da televisão brasileira às quartas-feiras em mais de 19 anos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Segundo dados prévios, durante o período em que a bola rolou, a média de pontos de audiência no PNT foi de 38.

continua após a publicidade

➡️Vini Jr analisa partida do Brasil e revela promessa de Ancelotti: 'Pés no chão'

Esse índice foi o melhor desde setembro de 2009, há quase 17 anos. No Rio de Janeiro, a transmissão registrou 44 pontos, maior audiência há 19 anos, desde novembro de 2006. Em São Paulo, foram 37 pontos, recorde da faixa desde maio de 2007.

Brasil venceu a Escócia por 3 a 0 na Copa do Mundo (Foto: Chandan Khanna / AFP)

Como foi o jogo entre Escócia x Brasil na Copa do Mundo?

Em mais uma noite de Vini Jr., o Brasil venceu a segunda partida consecutiva na Copa do Mundo e garantiu a classificação em primeiro lugar do Grupo C. Nesta quarta-feira, em Miami, a seleção dirigida pelo italiano Carlo Ancelotti derrotou a Escócia por 3 a 0, em partida que também marcou a estreia de Neymar, no segundo tempo.

continua após a publicidade

➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

O Brasil precisou de apenas sete minutos para abrir o placar. Rayan, o escolhido para substituir o lesionado Raphina, pressionou a saída de bola, que sobrou para Vini Jr. driblar o goleiro e estufar as redes. Aos 27, o artilheiro brasileiro no Mundial ampliou, mas o árbitro marcou falta do camisa 7, anulando o gol.

A seleção dirigida pelo italiano Carlo Ancelotti dominava a partida e chegou ao segundo gol aos 47. Bruno Guimarães cruzou, e Vini Jr., de cabeça, marcou novamente. O Brasil só não fez o terceiro três minutos depois porque Robertson fez ótima defesa em chute de Rayan.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Bruno Guimarães, que já tinha jogado bem nos 3 a 0 sobre o Marrocos, fez nova assistência aos 14 do segundo tempo. Dessa vez a bola, 'açucarada', sobrou para Matheus Cunha ampliar. Na vitória sobre a seleção africana, o camisa 9 marcou dois gols.

🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável