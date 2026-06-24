logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Vitória do Brasil na Copa rende à Globo maior audiência às quartas em 19 anos

Emissora bateu recorde na edição do torneio

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 23:45
Favorite o Lance! no Google
Everaldo Marques narrará a disputa entre Brasil x Escócia (Foto: Reprodução/Instagram)
Everaldo Marques é o narrador da Globo responsável pelos jogos do Brasil (Foto: Divulgação)

A vitória do Brasil por 3 a 0 sobre a Escócia nesta quarta-feira (24) representou o melhor desempenho da TV Globo na Copa do Mundo de 2026. Além disso, também atualizou o recorde de audiência da televisão brasileira às quartas-feiras em mais de 19 anos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Segundo dados prévios, durante o período em que a bola rolou, a média de pontos de audiência no PNT foi de 38.

continua após a publicidade
  • Globo, SBT e CazéTV são as emissoras responsáveis por transmitir a Copa do Mundo 2026

    CazéTV, Globo e SBT: veja a divisão dos jogos da 3ª rodada da Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 7 horas

    • ➡️Vini Jr analisa partida do Brasil e revela promessa de Ancelotti: 'Pés no chão'

    Esse índice foi o melhor desde setembro de 2009, há quase 17 anos. No Rio de Janeiro, a transmissão registrou 44 pontos, maior audiência há 19 anos, desde novembro de 2006. Em São Paulo, foram 37 pontos, recorde da faixa desde maio de 2007.

    Jogadores da Seleção Brasileira comemorando contra a Escócia na Copa do Mundo
    Brasil venceu a Escócia por 3 a 0 na Copa do Mundo (Foto: Chandan Khanna / AFP)

    Como foi o jogo entre Escócia x Brasil na Copa do Mundo?

    Em mais uma noite de Vini Jr., o Brasil venceu a segunda partida consecutiva na Copa do Mundo e garantiu a classificação em primeiro lugar do Grupo C. Nesta quarta-feira, em Miami, a seleção dirigida pelo italiano Carlo Ancelotti derrotou a Escócia por 3 a 0, em partida que também marcou a estreia de Neymar, no segundo tempo.

    continua após a publicidade

    ➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

    O Brasil precisou de apenas sete minutos para abrir o placar. Rayan, o escolhido para substituir o lesionado Raphina, pressionou a saída de bola, que sobrou para Vini Jr. driblar o goleiro e estufar as redes. Aos 27, o artilheiro brasileiro no Mundial ampliou, mas o árbitro marcou falta do camisa 7, anulando o gol.

    A seleção dirigida pelo italiano Carlo Ancelotti dominava a partida e chegou ao segundo gol aos 47. Bruno Guimarães cruzou, e Vini Jr., de cabeça, marcou novamente. O Brasil só não fez o terceiro três minutos depois porque Robertson fez ótima defesa em chute de Rayan.

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    Bruno Guimarães, que já tinha jogado bem nos 3 a 0 sobre o Marrocos, fez nova assistência aos 14 do segundo tempo. Dessa vez a bola, 'açucarada', sobrou para Matheus Cunha ampliar. Na vitória sobre a seleção africana, o camisa 9 marcou dois gols.

    🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Ancelotti na partida entre Brasil e Escócia pela Copa do Mundo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Seleção BrasileiraDestaque da Seleção Brasileira revela pedido especial de Ancelotti: 'Estou fazendo'Há 14 minutos
    Messi recebe festa surpresa do elenco da Argentina durante a Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Messi agradece elenco da Argentina por festa surpresa na Copa do MundoHá 36 minutos
    Rayan lamenta chance perdida em Brasil x Escócia
    Copa do Mundo 2026Rayan é sincero sobre própria atuação em Brasil x Escócia: 'Todo mundo viu'Há 38 minutos
    Steve Clarke, técnico da Escócia
    Copa do Mundo 2026Técnico da Escócia reprova atuação contra o Brasil: 'Dificultamos para nós mesmos'Há 53 minutos
    Vini Jr aponta para a cabeça em comemoração do gol do Brasil sobre a Escócia na Copa do Mundo
    Seleção BrasileiraVini Jr entra em lista histórica com Pelé e Zico após primeira fase da CopaHá 56 minutos
    Jogadores de Marrocos comemoram gol de Yassine sobre o Haiti na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Marrocos x Haiti: veja os melhores momentos do jogo do grupo C da Copa do MundoHá 1 hora

    Mais LANCE!

    Vini Jr contra a Escócia (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)
    Atuação de Vini Jr encanta até escoceses, e Seleção se afirma em retorno de Neymar
    O zagueiro Marquinhos no aquecimento de Brasil x Escócia, pela Copa do Mundo
    Marquinhos iguala tetracampeão e fica perto de recorde pelo Brasil
    Vini Jr marcou duas vezes em vitória do Brasil sobre a Escócia
    Ancelotti elogia Vini Jr e diz que brasileiro está entre os melhores do mundo
    Neymar 'reestreia' pela Seleção e persegue gol na Copa após retorno
    Carlo Ancelotti conversa com Neymar durante o jogo Brasil 3 x 0 Escócia
    Ancelotti: 'Aos 34 anos, Neymar tem a paixão de um menino pelo futebol'
    Neymar entrou no segundo tempo de Escócia e Brasil na Copa do Mundo. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
    Fala de Neymar após Escócia x Brasil vira assunto: 'Merece'
    Bruno Guimarães após Brasil x Escócia
    Bruno Guimarães avalia Neymar e crava melhor formação do Brasil: 'Não pode ficar'
    Casemiro abraça Vini Jr em comemoração à gol do Brasil contra a Escócia pela fase de grupos da Copa do Mundo
    Casemiro aponta mentalidade do Brasil na Copa do Mundo: 'O próximo jogo é nossa final'
    Neymar volta à Seleção no jogo entre Brasil x Escócia pela Copa do Mundo
    Neymar comemora estreia pelo Brasil na Copa do Mundo e admite emoção: 'Orgulhoso'
    Vini Jr ergue as duas mãos, de punho fechado, comemorando gol do Brasil contra a Escócia na Copa do Mundo
    Imprensa internacional destaca Vini Jr na vitória do Brasil: 'Extraterrestre'
    Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
    Após classificação, Ancelotti aprova atuação e diz que Brasil 'agora joga como uma equipe'
    Galvão Bueno no programa "Galvão e Amigos
    Galvão Bueno dispara contra arbitragem em Escócia x Brasil: 'Desonestidade'
    Matheus Cunha comemora gol da Seleção Brasileira na Copa do MUndo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Qual foi o melhor jogador do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo? Vote