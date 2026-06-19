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Qual time do coração de Matheus Cunha, destaque de Brasil x Haiti?

Conheça o clube do autor de 2 gols na partida contra o Haiti

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 23:07
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Matheus Cunha foi autor de 2 gols de 3 da Seleção Brasileira sobre o Haiti. (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
Matheus Cunha foi autor de 2 gols de 3 da Seleção Brasileira sobre o Haiti. (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Destaque da vitória parcial do Brasil sobre o Haiti por 3 a 0 na Copa do Mundo de 2026, Matheus Cunha voltou a chamar atenção não apenas pelos dois gols marcados na partida, mas também por uma curiosidade que acompanha o atacante desde o início da carreira: afinal, para qual time brasileiro ele torce?

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    Natural de João Pessoa, na Paraíba, o camisa 10 do Manchester United nunca assumiu publicamente um clube do coração. Ao longo dos últimos anos, porém, algumas publicações nas redes sociais alimentaram o debate entre torcedores de Flamengo e Vasco.

    Em uma das ocasiões, Matheus Cunha publicou uma foto vestindo a camisa do Vasco, enviada pelo clube carioca. O registro repercutiu entre os vascaínos e gerou especulações sobre uma possível identificação com o Cruz-Maltino.

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    Atletas da seleção usando o uniforme do Vasco da Gama (Foto: Reprodução / Twitter Vasco)

    Por outro lado, o atacante também já compartilhou em suas redes sociais um story utilizando uma camisa do Flamengo, reforçando as dúvidas sobre a preferência do jogador.

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    Matheus Cunha publica story com a camisa do Flamengo. (Foto: Reprodução)

    Amigo de infância diz que Matheus Cunha era flamenguista

    Quem garante que o atacante torcia pelo Flamengo na infância é Mayke Maciel, amigo de longa data do jogador e companheiro dos tempos de futsal no Clube Cabo Branco, em João Pessoa.

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    Segundo Mayke, os dois chegaram a viajar para Natal para assistir a uma partida do Flamengo quando eram crianças.

    — A gente foi para Natal acompanhar um jogo do Flamengo. Eu sou flamenguista. Ele também é, de infância. Fica aí dizendo que não é, mas eu entrego — revelou o amigo.

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    Das quadras da Paraíba para a Copa do Mundo

    Aos 26 anos, Matheus Cunha disputa sua primeira Copa do Mundo após se consolidar como uma das principais opções do técnico Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira.

    Revelado nas categorias de base do Coritiba, o atacante construiu toda a carreira profissional na Europa, passando por Sion, RB Leipzig, Hertha Berlin, Atlético de Madrid e Wolverhampton antes de chegar ao Manchester United.

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