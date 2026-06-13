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Travis Scott, Anitta e Tom Brady: veja famosos que assistiram à estreia do Brasil na Copa

Famosos do mundo inteiro estiveram no MetLife Stadium para ver primeiro jogo da Seleção

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 22:37
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Travis Scott acompanha jogo da Seleção Brasileira (Imagem: reprodução)
Travis Scott acompanha jogo da Seleção Brasileira (Imagem: reprodução)

Na estreia do Brasil contra o Marrocos na Copa do Mundo, neste sábado (13), o MetLife Stadium, em Nova Jersey, recebeu vários famosos do mundo inteiro para prestigiar a partida. Enquanto o Brasil enfrentava o Marrocos em campo, alguns rostos de famosos, que incluíam desde apresentadores de TV no Brasil a astros do rap internacional, marcaram presença para apoiar os brasileiros da arquibancada

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  • Vini Jr. é derrubado no empate entre Brasil e Marrocos na estreia da Copa do Mundo (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

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    • A cantora Anitta apareceu em foto na arquibancada junto com um grupo de amigos muito influentes. Ao seu lado, estavam a atriz Marina Ruy Barbosa, o cantor Seu Jorge, a atriz americana Zoey Deutch e a cantora alemã Sophie Hawley-Weld, integrante do duo Sofi Tukker.

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    Cantora Anitta reunida com outros artistas e famosos (Imagem: Reprodução)

    Outra presença de peso foi a de Ana Maria Braga; a apresentadora, que passava férias em Nova York, aproveitou para torcer diretamente do estádio.

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    Cantora Ana Maria Braga no MetLife Stadium. (Imagem: Reprodução)

    Virginia Fonseca também esteve presente no camarote do estádio e assistiu à partida acompanhada de Lucas Guedez e Duda Freire.

    Virginia no camarote do estádio entre Brasil x Marrocos (Imagem: Reprodução)

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    Já a apresentadora Maisa tirou foto junto com o rapper norte-americano Travis Scott, que assistiu à partida com uma camisa da Seleção Brasileira feita pela sua marca, a Cactus Jack, em parceria com a Nike, e vibrou ao assistir o gol de Vini Jr.

    Maisa e Travis Scott posam para foto juntos. (Imagem: reprodução)

    A atriz Giovanna Lancellotti prestigiou o evento junto ao marido, Gabriel David. A lista de brasileiros ainda contou com a presença de Mariana Goldfarb.

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    Atriz Giovanna Lancellotti no estádio assistindo o jogo do Brasil (Imagem: reprodução)

    Tom Brady, astro do futebol americano foi ao estádio acompanhado de sua filha, Vivian, e declarou torcida pelo Brasil. Além das celebridades do mundo pop, o jogo atraiu ídolos históricos do futebol nacional, como Ronaldo Fenômeno, Bebeto e Kaká, que foram ao estádio prestigiar a nova geração de jogadores.

    Ronaldo Fenômeno acompanha Brasil e Marrocos (Imagem: Reprodução)

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