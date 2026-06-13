Atacante brasileiro fora da Copa aparece com jogador espanhol em vídeo no Rio Jogador apareceu em vídeo publicado por atacante espanhol dançando no Rio de Janeiro

O atacante espanhol Ansu Fati, que atua pelo Monaco emprestado pelo Barcelona, está em viagem pelo Brasil e, no momento, curte as férias no Rio de Janeiro. O jogador postou fotos tomando água de coco e curtindo na orla da praia. Em um vídeo publicado no TikTok, Fati aparece junto ao atacante brasileiro João Pedro, que ficou fora da lista final de Ancelotti para a Copa do Mundo.

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No vídeo, o atacante espanhol aparece usando uma camisa do Brasil às vésperas da estreia da Seleção contra o Marrocos. João Pedro estava cotado para ser convocado por Ancelotti para a disputa da Copa do Mundo, mas acabou ficando de fora na última hora, já que o comandante técnico do Brasil optou pelos atacantes Rayan, Endrick, Igor Thiago, Luiz Henrique e Neymar.

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Veja o vídeo publicado por Ansu Fati nas redes sociais:

Ansu Fati and João Pedro link up 😮‍💨 pic.twitter.com/41KejnVrVt — َ (@szniic) June 13, 2026

O atacante espanhol também ficou fora da convocação para a seleção espanhola. Ansu Fati é formado nas categorias de base do Barcelona e optou por sair do clube catalão para ganhar mais minutos, visto que não encontrava oportunidades com Hansi Flick. O empréstimo ao Monaco o ajudou a reconquistar a confiança para voltar a atuar em um bom nível. Ao longo da temporada, Ansu Fati disputou 30 jogos e marcou 12 gols.

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Já a ausência de João Pedro na lista final foi uma das surpresas da convocação da Seleção Brasileira para o Mundial. O atacante do Chelsea era um dos principais cotados a assumir a vaga de titular da Amarelinha no torneio e acabou fora até da lista.

João Pedro em ação pela Seleção Brasileira contra Senegal (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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