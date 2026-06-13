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Atacante brasileiro fora da Copa aparece com jogador espanhol em vídeo no Rio

Jogador apareceu em vídeo publicado por atacante espanhol dançando no Rio de Janeiro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 19:22
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Ansu Fati e João Pedro em vídeo (Imagem: Reprodução/ Redes sociais)
Ansu Fati e João Pedro em vídeo (Imagem: Reprodução/ Redes sociais)

O atacante espanhol Ansu Fati, que atua pelo Monaco emprestado pelo Barcelona, está em viagem pelo Brasil e, no momento, curte as férias no Rio de Janeiro. O jogador postou fotos tomando água de coco e curtindo na orla da praia. Em um vídeo publicado no TikTok, Fati aparece junto ao atacante brasileiro João Pedro, que ficou fora da lista final de Ancelotti para a Copa do Mundo.

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    • No vídeo, o atacante espanhol aparece usando uma camisa do Brasil às vésperas da estreia da Seleção contra o Marrocos. João Pedro estava cotado para ser convocado por Ancelotti para a disputa da Copa do Mundo, mas acabou ficando de fora na última hora, já que o comandante técnico do Brasil optou pelos atacantes Rayan, Endrick, Igor Thiago, Luiz Henrique e Neymar.

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    Veja o vídeo publicado por Ansu Fati nas redes sociais:

    O atacante espanhol também ficou fora da convocação para a seleção espanhola. Ansu Fati é formado nas categorias de base do Barcelona e optou por sair do clube catalão para ganhar mais minutos, visto que não encontrava oportunidades com Hansi Flick. O empréstimo ao Monaco o ajudou a reconquistar a confiança para voltar a atuar em um bom nível. Ao longo da temporada, Ansu Fati disputou 30 jogos e marcou 12 gols. 

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    Já a ausência de João Pedro na lista final foi uma das surpresas da convocação da Seleção Brasileira para o Mundial. O atacante do Chelsea era um dos principais cotados a assumir a vaga de titular da Amarelinha no torneio e acabou fora até da lista.

    João Pedro em ação pela Seleção Brasileira contra Senegal
    João Pedro em ação pela Seleção Brasileira contra Senegal (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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