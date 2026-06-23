Neymar usará chuteira inédita em possível estreia pelo Brasil na Copa do Mundo Recuperado de lesão na panturrilha, camisa 10 treinou com modelo exclusivo

Recuperado de uma lesão na panturrilha direita, Neymar deve ser relacionado para o confronto entre Brasil e Escócia, nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Além do retorno aos gramados, o camisa 10 chamará atenção por utilizar uma chuteira inédita. A informação foi divulgada inicialmente pelo UOL e confirmada pelo Lance!.

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Neymar durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Foto por MAURO PIMENTEL / AFP)

A novidade faz parte da linha Showtime Pack, lançada pela Puma. O modelo utilizado por Neymar tem predominância da cor amarela, com detalhes em laranja, chamando atenção durante as atividades da Seleção Brasileira.

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No treinamento desta terça-feira (23), o camisa 10 voltou a usar a chuteira exclusiva, reforçando os indícios de que está próximo do retorno aos gramados após o período de recuperação física. Antes disso, Neymar já havia aparecido nos treinos utilizando uma versão rosa do mesmo modelo durante os primeiros trabalhos de recondicionamento físico. As cores tradicionais da chuteira são as combinações laranja com rosa e roxa com rosa.

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Chuteira que vai Neymar vai utilizar contra a Escócia na Copa do Mundo (Foto: Divulgação/CBF)

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Além do craque brasileiro, outros jogadores patrocinados pela Puma também utilizam o modelos da linha, entre eles Christian Pulisic, Kai Havertz e Cody Gakpo.

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