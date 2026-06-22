Seleção Brasileira volta à ação na VNL; confira datas e horários Equipe disputa a segunda etapa da competição a partir desta quarta-feira (24)

Após fechar a primeira semana da Liga das Nações invicta e na liderança da tabela, a Seleção Brasileira de vôlei masculino volta à quadra para a disputa da segunda etapa da fase classificatória da competição. Os jogos serão disputados em Ljubljana, na Eslovênia, a partir desta quarta-feira (24).

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O Brasil faz a primeira partida contra a Ucrânia, às 11h30 (de Brasília). Após a estreia na segunda semana da VNL, o Brasil enfrenta também a Itália, a Eslovênia e o Canadá. Confira abaixo a programação completa:

Quarta-feira (24/06)

Brasil x Ucrânia - 11h30

Sexta-feira (26/06)

Brasil x Itália - 15h

Sábado (27/06)

Brasil x Eslovênia - 15h30

Domingo (28)

Brasil x Canadá - 11h30

*Horários de Brasília

Adriano saca em Brasil x Argentina pela semana 1 da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

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Convocados da Seleção Brasileira para a segunda semana da VNL

O técnico Bernardinho definiu os 15 atletas que estarão à sua disposição na segunda etapa da Liga das Nações. Para cada partida, podem ser relacionados no máximo 14 deles. Em relação à lista da primeira semana, realizada em Brasília (DF), a diferença foi que o levantador Matheus Bieler, o oposto Samuel e o ponteiro Maicon não viajaram. Já o também ponteiro Lukas Bergmann segue no Brasil se recuperando de uma lesão nas costas.

Confira os jogadores convocados

LEVANTADORES

Fernando Cachopa

Matheus Brasília

OPOSTOS

Darlan

Bryan

PONTEIROS

Adriano

Douglas Souza

Arthur Bento

Lucarelli

Honorato

CENTRAIS

Flávio

Judson

Matheus Pinta

Barreto

LÍBEROS