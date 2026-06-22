Seleção Brasileira volta à ação na VNL; confira datas e horários
Equipe disputa a segunda etapa da competição a partir desta quarta-feira (24)
Após fechar a primeira semana da Liga das Nações invicta e na liderança da tabela, a Seleção Brasileira de vôlei masculino volta à quadra para a disputa da segunda etapa da fase classificatória da competição. Os jogos serão disputados em Ljubljana, na Eslovênia, a partir desta quarta-feira (24).
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O Brasil faz a primeira partida contra a Ucrânia, às 11h30 (de Brasília). Após a estreia na segunda semana da VNL, o Brasil enfrenta também a Itália, a Eslovênia e o Canadá. Confira abaixo a programação completa:
Quarta-feira (24/06)
- Brasil x Ucrânia - 11h30
Sexta-feira (26/06)
- Brasil x Itália - 15h
Sábado (27/06)
- Brasil x Eslovênia - 15h30
Domingo (28)
- Brasil x Canadá - 11h30
*Horários de Brasília
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Convocados da Seleção Brasileira para a segunda semana da VNL
O técnico Bernardinho definiu os 15 atletas que estarão à sua disposição na segunda etapa da Liga das Nações. Para cada partida, podem ser relacionados no máximo 14 deles. Em relação à lista da primeira semana, realizada em Brasília (DF), a diferença foi que o levantador Matheus Bieler, o oposto Samuel e o ponteiro Maicon não viajaram. Já o também ponteiro Lukas Bergmann segue no Brasil se recuperando de uma lesão nas costas.
Confira os jogadores convocados
LEVANTADORES
- Fernando Cachopa
- Matheus Brasília
OPOSTOS
- Darlan
- Bryan
PONTEIROS
- Adriano
- Douglas Souza
- Arthur Bento
- Lucarelli
- Honorato
CENTRAIS
- Flávio
- Judson
- Matheus Pinta
- Barreto
LÍBEROS
- Maique
- Douglas Pureza