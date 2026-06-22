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Seleção Brasileira volta à ação na VNL; confira datas e horários

Equipe disputa a segunda etapa da competição a partir desta quarta-feira (24)

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 17:31
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Seleção Brasileira masculina de vôlei na semana 1 da VNL 2026
Seleção Brasileira masculina de vôlei na semana 1 da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

Após fechar a primeira semana da Liga das Nações invicta e na liderança da tabela, a Seleção Brasileira de vôlei masculino volta à quadra para a disputa da segunda etapa da fase classificatória da competição. Os jogos serão disputados em Ljubljana, na Eslovênia, a partir desta quarta-feira (24).

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    O Brasil faz a primeira partida contra a Ucrânia, às 11h30 (de Brasília). Após a estreia na segunda semana da VNL, o Brasil enfrenta também a Itália, a Eslovênia e o Canadá. Confira abaixo a programação completa:

    Quarta-feira (24/06)

    • Brasil x Ucrânia - 11h30

    Sexta-feira (26/06)

    • Brasil x Itália - 15h

    Sábado (27/06)

    • Brasil x Eslovênia - 15h30

    Domingo (28)

    • Brasil x Canadá - 11h30

    *Horários de Brasília

    Adriano saca em Brasil x Argentina pela semana 1 da VNL 2026
    Adriano saca em Brasil x Argentina pela semana 1 da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

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    Convocados da Seleção Brasileira para a segunda semana da VNL

    O técnico Bernardinho definiu os 15 atletas que estarão à sua disposição na segunda etapa da Liga das Nações. Para cada partida, podem ser relacionados no máximo 14 deles. Em relação à lista da primeira semana, realizada em Brasília (DF), a diferença foi que o levantador Matheus Bieler, o oposto Samuel e o ponteiro Maicon não viajaram. Já o também ponteiro Lukas Bergmann segue no Brasil se recuperando de uma lesão nas costas.

    Confira os jogadores convocados

    LEVANTADORES

    • Fernando Cachopa
    • Matheus Brasília

    OPOSTOS

    • Darlan
    • Bryan

    PONTEIROS

    • Adriano
    • Douglas Souza
    • Arthur Bento
    • Lucarelli
    • Honorato

    CENTRAIS

    • Flávio
    • Judson
    • Matheus Pinta
    • Barreto

    LÍBEROS

    • Maique
    • Douglas Pureza

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