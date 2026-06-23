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Seleção viaja à Flórida em busca do 1º lugar e 'vantagem' na Copa do Mundo

Brasil encara a Escócia nesta quarta-feira, em Miami

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviados Especiais
23/06/2026 07:30
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Carlo Ancelotti e Davide Ancelotti durante treino da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti e Davide Ancelotti tentam colocar a Seleção no rumo dos playoffs (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

MIAMI, FL (EUA) - A Seleção Brasileira viaja nesta terça-feira (23) à Flórida para a última partida da primeira fase da Copa do Mundo. Na quarta, o Brasil enfrenta a Escócia no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, para definir seu futuro no Mundial. Uma vitória deixa a equipe de Carlo Ancelotti muito perto de confirmar a primeira colocação do Grupo C, e para isso a Seleção mais uma vez deverá contar com maioria de torcedores nas arquibancadas.

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    A Flórida reúne uma comunidade de cerca de 300 mil brasileiros, sendo o terceiro estado do país com maior concentração de expatriados — fica atrás de Nova York (500 mil) e Massachusetts (390 mil). E, desde domingo, milhares deles vestindo a camisa do Brasil têm se reunido em Miami para dar o clima de decisão.

    A delegação brasileira treina pela manhã ainda no CT em Morristown, e viaja à Flórida algumas horas depois. Encontrará um calor ainda mais intenso do que aquele de Nova Jersey: no fim da tarde dessa segunda, pouco mais de 48 horas antes de Brasil e Escócia se enfrentarem, a temperatura na região do estádio era de 34 ºC, com a sensação térmica chegando a 41 ºC.

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    O grupo de jogadores ficará concentrado em um hotel em Fort Lauderdale, a pouco mais de 20 minutos do local da partida, e não fará nenhuma atividade antes da partida, marcada para às 19h (de Brasília) de quarta-feira.

    Ancelotti conversa com Neymar durante treino da Seleção Brasileira
    Neymar será relacionado e pode fazer sua estreia pela Seleção nesta Copa do Mundo (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

    Líder do Grupo C com 4 pontos, o Brasil garante classificação matemática aos playoffs da Copa do Mundo com um simples empate. Mas a Seleção quer vencer e terminar em primeiro lugar na chave para seguir disputando a competição apenas nos Estados Unidos, o que representaria uma "vantagem logística" nas palavras do coordenador de Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano.

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    Se tropeçar, o Brasil deverá perder a liderança da chave. Nesse caso, terá como consequência imediata uma viagem a Monterrey para jogar na próxima segunda-feira, caso se classifique em segundo lugar; ou mesmo futuro incerto, caso fique em terceiro.

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