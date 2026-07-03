Ancelotti confirma Neymar pronto para jogar 90 minutos Técnico da Seleção Brasileira elogia a postura do camisa 10 no banco de reservas

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, confirmou que Neymar está totalmente apto para atuar durante os 90 minutos da próxima partida da Copa do Mundo. Em entrevista à "Folha de S. Paulo", o treinador destacou a evolução física do atacante e fez elogios à sua postura dentro e fora de campo.

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- Sim. Ele pode jogar 90 minutos - afirmou Ancelotti ao ser questionado sobre as condições do camisa 10.

O comandante italiano revelou que Neymar está ansioso para voltar a atuar durante toda a partida, mas ressaltou o comprometimento demonstrado pelo jogador durante o período de recuperação.

- Ele não está conformado, mas está se comportando muito bem. Está treinando muito bem. Neymar é muito respeitoso, amável e querido pelos companheiros. É um caráter importante na equipe porque tem qualidade e é uma pessoa muito humilde. Estou muito contente com ele. E, obviamente, ele quer jogar, como sempre jogou - disse.

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Ancelotti também explicou por que não comemorou de forma efusiva o gol marcado por Gabriel Martinelli na vitória sobre o Japão, resultado que garantiu a classificação brasileira às oitavas de final. Além da questão física, o técnico destacou que prefere manter a concentração até o apito final.

- Eu não posso correr porque rompo o joelho. Eu tenho 67 anos. Para mim, o jogo nunca acaba. Quando Martinelli marcou o gol, faltavam alguns minutos para o fim. Então eu não posso comemorar. Porque já me passou muitas vezes isso, de um jogo que eu pensava que já tinha acabado terminar mal - explicou.

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Ancelotti conversa com Neymar durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)

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Projetando o confronto contra a Noruega, válido pelas oitavas de final da Copa, o treinador ressaltou a qualidade do adversário e destacou que, nesta fase da competição, o aspecto mental pode ser decisivo.

- Neste ponto da Copa, todas as partidas são duras. Em um mata-mata entram em jogo muitos fatores, não só aspectos técnicos, de estratégia, mas também aspectos mentais.

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Além disse, Ancelotti fez questão de elogiar o elenco adversário e citou Erling Haaland como a principal referência do rival.

- A Noruega é uma boa equipe, com bons jogadores. O Haaland é um dos melhores jogadores do mundo. Sempre é difícil. Mas estamos confiantes de que teremos um bom jogo - concluiu.