Seleção terá tempo livre com familiares após amistoso contra o Egito

MORRISTOWN, NJ (EUA) - O amistoso contra o Egito, marcado para sábado (6), em Cleveland, será um dos últimos compromissos da Seleção Brasileira antes da estreia na Copa do Mundo. Além da importância dentro de campo, a partida também marca o início de uma breve pausa na rotina intensa de preparação montada pela comissão técnica de Carlo Ancelotti para o Mundial.

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Logo após o apito final, a delegação embarcará de volta para Basking Ridge, região que fica no estado de Nova Jersey, onde está instalada durante o período de treinamentos nos Estados Unidos. O retorno imediato faz parte do planejamento traçado pela comissão técnica para aproveitar cada dia disponível antes da estreia na competição, marcada para o dia 13 de junho, contra o Marrocos, também em Nova Jersey.

A programação prevê uma atividade na manhã de domingo, quando os jogadores voltarão ao centro de treinamento para um trabalho de recuperação e movimentação após a viagem e o amistoso em Cleveland. Encerrado o compromisso, os atletas serão liberados para passar algumas horas ao lado de familiares e pessoas próximas que acompanham a preparação da equipe nos Estados Unidos.

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O período representa um dos poucos momentos de contato mais próximo com a família durante a concentração para a Copa do Mundo. Desde a chegada ao país, a rotina dos convocados tem sido marcada por treinamentos, atividades de recuperação física e compromissos relacionados à preparação para a competição.

A expectativa é que muitos jogadores aproveitem esse intervalo para almoçar com familiares, passear pela região onde a delegação está hospedada ou simplesmente desfrutar de momentos de tranquilidade antes do início do torneio. O objetivo da comissão técnica é permitir que os atletas tenham um breve período de descontração sem comprometer o planejamento esportivo estabelecido para os dias que antecedem a estreia.

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A reapresentação do elenco está marcada para a noite de domingo. A partir desse momento, a preparação entrará definitivamente em sua fase decisiva. Restarão apenas alguns dias para a estreia diante dos marroquinos, e Carlo Ancelotti utilizará esse período para realizar os últimos ajustes táticos e consolidar a equipe que iniciará a caminhada brasileira na Copa do Mundo.

Dessa forma, o amistoso contra o Egito encerra mais uma etapa da preparação da Seleção nos Estados Unidos. Após o retorno de Cleveland e algumas horas de convivência com familiares, o grupo retomará o foco total na competição, já com a contagem regressiva para o primeiro compromisso no Mundial.

Jogadores da Seleção treinam para a Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

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