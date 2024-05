Neymar envia avião com doações para vítimas do Rio Grande do Sul (Foto: Leonardo Lima/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/05/2024 - 12:58 • Rio de Janeiro (RJ)

O atacante Neymar, do Al-Hilal, se mobilizou para ajudar as vítimas das graves enchentes no Rio Grande do Sul. O jogador enviou seu avião particular com mantimentos para ajudar a população desabrigada pelas chuvas, além de enviar um helicoptero para ajudar nos resgates.



Em recuperação de uma lesão no ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, Neymar publicou, nas redes sociais, imagens do material arrecadado sendo embarcado na aeronave. Confira no vídeo abaixo!



- Momento delicado que o nosso Brasil está passando e ajudar nunca é demais, independente da sua condição financeira, o que importa é o que você carrega no coração. Não gosto e não curto postar tudo que faço ou ajudo, porque quem faz... faz pelo coração e não por engajamento. Então, este post é para incentivar ainda mais as pessoas a ajudarem. Desde já agradeço aos pilotos das minhas aeronaves e todas as pessoas envolvidas. Tô aqui de longe orando pra que tudo volte ao normal. Meu pai está cuidando e dando todo auxílio possível - escreveu o jogador no Instagram.



Além das doações, o atacante de 32 anos também participou de uma campanha da CBF ao lado de Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade, e outros jogadores da seleção brasileira, incluindo Vinícius Júnior e Endrick.



No vídeo publicado nas redes sociais, Neymar pede doações dos torcedores brasileiros na plataforma criada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Neymar envia avião com doações para vítimas do Rio Grande do Sul (Foto: Reprodução)