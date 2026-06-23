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Brasil x Escócia: Fan Fest fecha por condições climáticas e tem policiamento reforçado

Abertura dos portões atrasou três horas devido à possibilidade de raios no local

PorVitor PalharesEnviado especial
23/06/2026 19:07
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MIAMI (FL) — Um alerta para a ocorrência de raios na região de Downtown Miami adiou o início da Fan Fest organizada pela Fifa para os torcedores que acompanham a Copa do Mundo na cidade. O local tinha abertura prevista para as 12h (horário local), mas só recebeu público cerca de três horas depois, segundo informações repassadas pela polícia local à reportagem do Lance!.

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    Apesar do forte calor e do sol predominante durante a tarde, o risco de incidência de raios levou ao fechamento do local. O espaço conta com policiamento reforçado e fiscalização na entrada e reúne telões para transmissão das partidas, shows musicais, apresentações culturais, food trucks e lojas oficiais, além de ativações para os torcedores presentes.

    Entre os presentes na entrada do local, havia torcedores de Brasil e Escócia, adversários na partida desta quarta-feira, no Hard Rock Stadium, pela terceira e última rodada da fase de grupos. No entanto, uma nacionalidade destoava entre os presentes: a colombiana.

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    A presença dos sul-americanos se destacou no local, embora a seleção colombiana entre em campo nesta noite no México contra a República Democrática do Congo. Após enfrentar os africanos na segunda rodada da fase de grupos, a equipe de Néstor Lorenzo viaja a Miami, onde encerra a primeira fase contra Portugal, em um jogo que promete ser decisivo pela liderança da chave.

    O protocolo da Fifa para eventos climáticos extremos

    Em resposta ao Lance!, a Fifa detalhou o protocolo que será adotado durante a Copa do Mundo de 2026 para lidar com calor extremo e outros eventos climáticos. A entidade informou que haverá monitoramento meteorológico em tempo real nos Estados Unidos, Canadá e México. Em caso de temperaturas elevadas, medidas extras poderão ser acionadas nos estádios, incluindo áreas de resfriamento, distribuição ampliada de água e reforço das equipes médicas.

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    Além do calor, a Fifa afirmou que monitora outros riscos meteorológicos. A equipe de preparação para emergências realiza reuniões frequentes com autoridades dos Estados Unidos, Canadá e México. Os estádios são obrigados a manter planos de evacuação e protocolos específicos para tempestades, raios e outros eventos climáticos severos, seguindo legislações locais e práticas internacionais.

    Embora a entidade não tenha detalhado publicamente quais seriam os critérios para adiamentos ou interrupções de partidas, informou que continuará monitorando indicadores como o Índice de Calor e o Wet Bulb Globe Temperature (WBGT), ferramenta utilizada internacionalmente para medir o estresse térmico. Segundo a Fifa, protocolos de contingência poderão ser acionados em caso de condições climáticas extremas.

    Segundo a Fifa, os riscos climáticos fazem parte do planejamento do torneio e são avaliados em conjunto com cidades-sede, administradores dos estádios e órgãos nacionais responsáveis pela meteorologia e gestão de emergências.

    Por fim, a entidade declarou que o calendário da competição também foi elaborado levando em consideração fatores climáticos. Segundo a entidade, houve um estudo de risco para cada cidade-sede, com limitação de partidas ao ar livre nos horários de maior calor, ajustes de horários de início em alguns mercados e priorização de estádios cobertos para jogos previstos em períodos mais quentes.

    Itens proibidos no local da Fan Fest

    Assim como nos demais eventos organizados pela Fifa, a Fan Fest de Miami conta com uma série de restrições para a entrada do público. Entre os itens proibidos estão bebidas alcoólicas, animais, alimentos, computadores e armas, sejam elas brancas ou de fogo.

    Fan Fest - Miami - Copa do Mundo
    Abertura da Fan Fest na véspera da partida entre Brasil e Escócia foi adiada devido a problemas climáticos (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

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