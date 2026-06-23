Mau tempo atrasa voo, e Brasil chegará à Flórida menos de 24h antes do jogo Tempo ruim atrasou em cerca de três horas a viagem da delegação

MIAMI, FL (EUA) - O mau tempo em Nova Jersey provocou um atraso de cerca de três horas no voo fretado da Seleção Brasileira para Miami, nos Estados Unidos. O avião com a delegação deveria ter decolado às 14h (15h de Brasília), mas somente às 16h45 houve autorização para o voo.

continua após a publicidade

➡️Quem joga no lugar de Raphinha? Escale a sua Seleção

O tempo de viagem entre Nova Jersey e Fort Lauderdale, na Flórida, é de pelo menos 2h30.

O atraso no voo vai impactar diretamente a programação da Fifa. A tradicional entrevista pré-jogo com o técnico Carlo Ancelotti e, desta vez, com o atacante Matheus Cunha estava prevista para acontecer a partir das 19h15. Com a demora, os brasileiros falarão com a imprensa às 20h30 locais (21h30 de Brasília).

Procurada pelo Lance!, a Fifa ainda não se manifestou.

Imprensa posicionada em frente ao hotel em que ficará a delegação do Brasil, em Miami (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

Partida da Seleção Brasileira contra a Escócia

A Seleção Brasileira finalizou a preparação para a partida contra a Escócia no fim da manhã desta terça-feira. Na atividade, chamou a atenção a disposição de Neymar, que desde a semana passada vem treinando com o grupo em campo. O jogador participou ativamente da atividade desta terça e chegou a ser aplaudido por Casemiro quando pressionou os "adversários" para recuperar a bola no recreativo.

continua após a publicidade

Para o jogo desta quarta-feira, Ancelotti terá que definir o substituto de Raphinha, que se lesionou no duelo com o Haiti na sexta-feira (19), em Miami, e também se irá preservar três jogadores que estão pendurados: os titulares Casemiro e Douglas Santos, e o reserva Ibañez.

🔥 MELHOR PALPITE: SuperOdd 10x para a vitória do Brasil contra a Escócia — apenas para novas contas na BetDáSorte

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.