Neymar admite choro no vestiário da Seleção e manda recado a Ancelotti Camisa 10 entrou no segundo tempo da vitória contra a Escócia

Neymar voltou a vestir a camisa da Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo. Na vitória sobre a Escócia, nesta quarta-feira (24), que garantiu a classificação para a Segunda Fase, o camisa 10 entrou no segundo tempo e fez sua estreia nesta edição do torneio. O jogador do Santos revelou o que passou pela sua cabeça no momento em que foi chamado, relembrando todo o processo de recuperação após a lesão na panturrilha direita. O atacante também confidenciou que chorou no vestiário após a partida.

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— É um momento de gratidão. Agradecer a Deus por viver isso novamente. Foram longos dias longe da Seleção Brasileira. Estava há muito tempo fora, então é uma seleção diferente, vejo isso de uma forma diferente. Mas estou muito feliz por ter conseguido voltar a jogar uma Copa do Mundo e a defender a Seleção Brasileira depois de tantos anos. Agradeço também a todo o povo brasileiro que torceu, incentivou e orou por mim. Sei que não consigo atender a todos, mas deixo aqui a minha gratidão pelo apoio. E é isso: seguir melhorando cada vez mais para ajudar a Seleção — disse Neymar, camisa 10 da Seleção Brasileira.

Neymar em Brasil x Escócia pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

— Com certeza, é um filme que passa na cabeça. Ali, a bola não saía… Tinha um escanteio, mas eu não queria que o jogo parasse naquele momento, porque o escanteio era perigoso. Então tudo ficava passando na cabeça muito rápido. Mas foi um momento de muita felicidade. Fiquei emocionado no final do jogo quando olhei para a minha família lá em cima, todos chorando. Tudo o que eu sofri, eles também sofreram. É uma mistura de sentimentos, mas que valeu a pena (...). Me emocionei, sim. Fui para o vestiário, sozinho, e me emocionei um pouco. É um alívio muito grande viver tudo isso de novo — completou.

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Neymar manda recado para Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira

Com a classificação para a segunda fase da Copa do Mundo, o Brasil aguarda o adversário, que sairá do Grupo F, entre Holanda, Japão e Suécia. Recuperado e, após a estreia, Neymar foi questionado se espera mais minutos na próxima partida. Ele respondeu de forma direta e mandou um recado ao técnico Carlo Ancelotti.

— Isso depende do Mister, né? Deixa ele decidir. Eu estou preparado — afirmou.

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