Neymar 'reestreia' pela Seleção e persegue gol na Copa após retorno Último gol do atacante pela Seleção tem quase três anos

Neymar, após 981 dias, voltou a vestir a camisa da Seleção Brasileira. O atacante entrou em campo contra a Escócia, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O jogador atuou por 14 minutos na vitória do Brasil por 3 a 0 e não teve participação em gols na reestreia. O jogo da segunda fase, que acontecerá na próxima segunda-feira (29), será uma nova possibilidade de Neymar voltar a marcar com a Amarelinha.

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A última vez que marcou pela Seleção Brasileira foi na vitória por 5 a 1 sobre a Bolívia, em setembro de 2023, também pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Naquele confronto, o camisa 10 balançou as redes duas vezes e entrou para a história ao ultrapassar Pelé, chegando a 79 gols com a camisa da Seleção Brasileira e se tornando o maior artilheiro do país.

Neymar, com a camisa amarela da Seleção Brasileira, enfrentando a Escócia pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

A marca ainda pode ser ampliada nesta Copa do Mundo. São mais cinco jogos possíveis na competição se o Brasil chegar até a final. Ou seja, mais cinco oportunidades de Neymar se isolar ainda mais na artilharia da Seleção Brasileira. A próxima chance será na segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), em jogo válido pela segunda fase da competição.

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Neymar está em sua quarta Copa do Mundo (2014, 2018, 2022 e agora 2026), somando 14 partidas, oito gols e quatro assistências. Seu melhor desempenho ocorreu na Copa de 2014, realizada no Brasil, quando marcou quatro vezes, recebeu a Chuteira de Bronze e foi selecionado para a seleção ideal do torneio. Em 2014, ele balançou as redes contra Croácia e Camarões; em 2018, marcou diante de Costa Rica e México; e, em 2022, fez gols contra Coreia do Sul e Croácia.

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Dos oito gols e quatro assistências de Neymar em Copa do Mundo, 5 tentos e 1 passe decisivo foram durante a fase de grupos. Já no mata-mata, o camisa 10 soma três gols e três assistências, participando diretamente de seis gols da Seleção. Nessa fase, contribuiu com uma assistência contra a Colômbia em 2014, marcou e deu assistência diante do México em 2018, repetiu a dose contra a Coreia do Sul em 2022 e ainda balançou as redes diante da Croácia nas quartas de final do Mundial do Catar.

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Neymar em jogo entre Escócia e Brasil na Copa do Mundo. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Copa do Mundo de 2014

Croácia - 2 gols (fase de grupos) ⁠Camarões - 2 gols (fase de grupos) ⁠Colômbia - 1 assistência (oitavas de final)

Copa do Mundo de 2018

Suíça - 1 assistência (fase de grupos) ⁠Costa Rica - 1 gol (fase de grupos) ⁠México - 1 gol e 1 assistência*(oitavas de final)



* Para a Fifa, o gol marcado por Firmino, contra o México após desvio de Ochoa em chute de Neymar, é considerado pela entidade como assistência.

Copa do Mundo de 2022

Coreia do Sul - 1 gol e 1 assistência (oitavas de final) ⁠Croácia - 1 gol (quartas de final)

A próxima chance de Neymar voltar a balançar as redes pela Seleção Brasileira será na segunda-feira (29), às 14h (de Brasília). O adversário ainda não está definido, isso porque o Brasil ainda aguarda a definição do grupo F para saber quem será o segundo colocado do grupo e que irá enfrentar a Seleção: Holanda, Japão ou Suécia. Como a Seleção se classificou em primeiro no grupo C, pelo curzamento feito pelo torneio, a Seleção então enfrentará o segundo colocado do grupo F.

Agora recuperado e de volta à Seleção Brasileira, Neymar tenta retomar o protagonismo em busca de campanha histórica com o Brasil rumo ao hexacampeonato.

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