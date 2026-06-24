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NeyDay na Copa do Mundo 2026? Veja chances do craque jogar

Ancelotti garantiu Neymar entre os relacionados da partida contra a Escócia

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
24/06/2026 10:29
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Neymar durante treino da Seleção Brasileira antes da partida contra a Escócia na Copa do Mundo (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
Neymar durante treino da Seleção Brasileira antes da partida contra a Escócia na Copa do Mundo (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Mesmo sem ser relacionado nas duas primeiras partidas da Copa do Mundo, Neymar é o grande nome da Seleção Brasileira. O craque chegou ao torneio lesionado e não pôde ajudar a equipe no empate com Marrocos, na estreia, e na vitória contra o Haiti, na última rodada. No entanto, a espera pela estreia de Neymar parece estar próxima do fim. Carlo Ancelotti confirmou a presença do jogador entre os relacionados para a partida contra a Escócia, às 19h desta quarta-feira (24), pela última rodada do Grupo C. Por isso, o termo NeyDay voltou a estar em alta entre os fãs do jogador.

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    O que é o NeyDay?

    O NeyDay surgiu em agosto de 2020, durante a fase final da Uefa Champions League, disputada em Portugal. Após as oitavas de final, a competição parou por meses por conta da pandemia e voltou somente em agosto, com os confrontos sendo realizados em jogos únicos e com poucos dias de diferença entre as partidas.

    A iniciativa nasceu no Twitter (atual X) como uma grande mobilização de fãs e torcedores para apoiar o Neymar, que jogava pelo Paris Saint-Germain e sofria com uma onda de críticas na internet. Para participar da "trend", os internautas alteravam suas fotos de perfil para imagens antigas do craque com o famoso cabelo de "moicano".

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    Alguns exemplos do NeyDay (Foto: Reprodução / X)
    Alguns exemplos do NeyDay (Foto: Reprodução / X)

    Apesar da mesma foto, cada Neymar era "diferente", com acessórios como o óculos modelo Juliet ou mesmo a camisa do time de coração de cada torcedor. A corrente mobilizou milhares de fãs, com o objetivo de enviar energias positivas ao jogador e reverter sua imagem nas redes. Como prova do sucesso da "trend", o próprio camisa 10 chegou a fazer menção ao NeyDay e incentivar os torcedores.

    Naquela edição, Neymar liderou a campanha vice-campeã do PSG. Nas quartas de final, o clube conseguiu uma virada nos minutos finais contra a Atalanta e, na semi, venceu com autoridade o RB Leipzig. Essa foi a primeira final da competição europeia na história do Paris, mas foi derrotado pelo Bayern de Munique por 1 a 0, para a frustração de Neymar e seus fãs.

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    Neymar foi eleito o melhor em campo na classificação do PSG (Foto: DAVID RAMOS / AFP)
    Neymar foi eleito o melhor em campo na classificação do PSG contra a Atalanta (Foto: DAVID RAMOS / AFP)

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    Neymar irá estrear na Copa?

    Apesar de ter confirmado a presença de Neymar entre os relacionados, o treinador do Brasil preferiu não dar detalhes sobre como pretende utilizar o atleta de 34 anos, nem o tempo que o craque é capaz de suportar em campo, em alta intensidade, após a lesão. Será a primeira vez que o camisa 10 volta a defender a Seleção em quase três anos, desde a grave lesão no joelho sofrida em outubro de 2023, contra o Uruguai.

    - O Neymar está disponível. Trabalhou bem nesta semana, preparou-se para a partida. Pode jogar, como outros jogadores. Todos estamos muito contentes que ele está de volta. Com a qualidade dele, pode ajudar o time.

    Ancelotti não descartou escalar Neymar como titular na partida da Copa e ainda brincou: "Ele pode jogar. Eu posso jogar 90 minutos caminhando. Ele pode jogar, está bem". No entanto, é provável que o maior artilheiro da história do Brasil comece do banco. Por fim, o treinador também comentou sobre a expectativa dos brasileiros: "Noto que a torcida puxa muito Endrick, mas também temos Neymar (contra a Escócia). Acho que vão empurrar os dois".

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