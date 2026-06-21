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Málaga CF entra no meme e zoa situação entre Ancelotti e Endrick

Após conquistar o acesso de volta à LaLiga, o Málaga CF entra no meme da Seleção Brasileira envolvendo Ancelotti e Endrick

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
21/06/2026 13:12
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Endrick e Carlo Ancelotti durante treino da seleção brasileira durante preparação para a Copa do Mundo (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
Endrick e Carlo Ancelotti durante treino da seleção brasileira durante preparação para a Copa do Mundo (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Após oito anos de ausência, o Málaga Club de Fútbol está de volta à elite do futebol espanhol após conquistar o acesso à LaLiga. O retorno aconteceu após o time vencer por 2 a 1 o Almería, na final dos playoffs de promoção da segunda divisão, no último sábado (20).

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    • ➡️Antes de estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Endrick manda recado

    Contudo, a equipe espanhola aproveitou o clima de Copa do Mundo para fazer uma brincadeira nas suas redes sociais. O Málaga entrou na onda do meme que envolve a Seleção Brasileira, baseado nos poucos minutos que Carlo Ancelotti reserva ao atacante Endrick. O meme brinca com a situação como se o treinador não gostasse do jovem brasileiro.

    Para aproveitar a brincadeira, o Málaga postou um vídeo dos jogadores e torcida comemorando a classificação com a legenda: "Endrick: Não gostaria de jogar contra o Málaga CF no ano que vem." A continuação da legenda, com "Ancelotti:", somada ao vídeo postado, dá a entender que o treinador estaria comemorando a classificação do time, "contra" a vontade de Endrick, que foi chamado de volta ao Real Madrid após empréstimo no Lyon e, eventualmente, deve jogar contra a equipe espanhola.

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    Estreia de Endrick na Copa pelo Brasil de Ancelotti

    Na Seleção Brasileira, Endrick tem quatro gols marcados em 18 partidas (apenas duas como titular). Todos os gols do camisa 19 foram em partidas nas quais o atacante entrou no decorrer do jogo; o quarto deles foi justamente o último gol do Brasil antes da Copa do Mundo, na virada contra o Egito.

    Na Copa do Mundo de 2026, o jovem brasileiro não jogou na estreia contra Marrocos, mas entrou durante aos 18 minutos do segundo tempo na partida contra o Haiti. Endrick chegou a marcar, mas o gol foi anulado por impedimento. Apesar disso, o atacante destacou: "Joguei a Copa, realizei meu sonho". O próximo jogo do Brasil será contra a Escócia, na quarta-feira (24), às 19h.

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    Endrick entrando em Brasil x Haiti (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)
    Endrick entrando em Brasil x Haiti (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)

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