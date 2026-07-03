Alerta de tempestade atinge região onde Brasil está concentrado nos EUA Aviso foi emitido pelo serviço de meteorologia dos Estados Unidos

Depois de dias marcados por temperaturas elevadas e calor intenso, a região onde está hospedada a Seleção Brasileira, em Nova Jersey, entrou em alerta para um cenário completamente diferente na noite desta sexta-feira (3). Por volta das 20h38 (horário de Brasília), os celulares de moradores e visitantes começaram a emitir simultaneamente um alerta de emergência enviado pelo Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos (National Weather Service), informando o risco de uma tempestade severa com intensa atividade elétrica e ventos de até 129km/h.

O aviso foi disparado para a mesma região em que a delegação brasileira está concentrada para a disputa da Copa do Mundo. A mensagem destacava o risco de tempestades acompanhadas de raios e ventos destrutivos, reforçando a necessidade de que toda a população buscasse abrigo imediatamente em construções resistentes.

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A mudança brusca nas condições climáticas acontece após uma sequência de dias de calor extremo no estado de Nova Jersey. Desde o início da semana, os termômetros têm registrado temperaturas próximas dos 38°C, enquanto a sensação térmica chegou a atingir 43°C, consequência da combinação entre calor intenso e alta umidade.

O clima tem sido um dos principais desafios enfrentados pela Seleção Brasileira durante a preparação para o confronto contra a Noruega. Nos treinamentos realizados no CT Columbia Park, em Morristown, jogadores recorreram constantemente aos jatos d'água do gramado, toalhas geladas e hidratação frequente para amenizar os efeitos das altas temperaturas.

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Na entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, o atacante Matheus Cunha admitiu que o forte calor tem exigido um esforço extra dos atletas durante os treinamentos. O jogador ressaltou que as condições climáticas tornam o trabalho físico ainda mais desgastante, principalmente nas atividades realizadas durante a tarde.

Agora, além das preocupações com as temperaturas elevadas, a comissão técnica e a organização da competição também acompanham atentamente a previsão meteorológica. A possibilidade de tempestades severas pode interferir na programação das equipes e reforça o monitoramento constante das condições do tempo na região de Nova Jersey.

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Confira o alerta emitido

Alerta de emergência: grave.

Serviço Nacional de Meteorologia (National Weather Service): Um alerta de tempestade severa está em vigor para esta região até as 20h (horário de verão do leste dos EUA – EDT) devido a ventos destrutivos de até 80 mph (cerca de 129 km/h). Procure abrigo imediatamente em um edifício resistente, longe das janelas. Objetos arremessados pelo vento podem ser fatais para quem estiver ao ar livre ou sem proteção.

Se você estiver nessa área, o ideal é permanecer dentro de um prédio sólido até o fim do alerta e evitar dirigir ou caminhar ao ar livre durante a tempestade.

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Previsão do tempo nos Estados Unidos (Foto: Reprodução)

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