Cristiano Ronaldo transforma pressão em recorde e protagoniza goleada portuguesa CR7 transformou pressão em resultado na vitória da seleção portuguesa

Antes da partida da seleção portuguesa contra o Uzbequistão, Cristiano Ronaldo estava sendo um dos assuntos principais. Após a estreia apagada contra a RD Congo, o jogador estava sendo criticado pelos números apresentados, a falta de ofensividade e até mesmo pela postura abatida que foi relatada ao término da partida.

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Contra o Uzbequistão, pela segunda rodada do grupo K, CR7 tinha alguns objetivos. Além de ajudar a equipe a arrancar na Copa do Mundo e ficar em uma situação mais tranquila na tabela, queria encerrar uma seca de gols na competição que era mantida desde 2022 e conseguir mais um feito histórico para sua carreira: o primeiro jogador a marcar em seis edições.

Cercado por questionamentos, respondeu da melhor forma possível. O atacante foi o grande nome da goleada de Portugal por 5 a 0. Marcou duas vezes, participou diretamente de três gols da equipe e comandou o setor ofensivo português durante toda a partida.

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O primeiro gol saiu ainda no início do jogo. Após cruzamento de Vitinha, Cristiano se antecipou à marcação dentro da área e cabeceou para abrir o placar. Já o segundo veio em um contra-ataque. Bruno Fernandes encontrou o atacante livre, cara a cara com o goleiro, e CR7 não desperdiçou.

Além dos dois gols, Cristiano também participou do terceiro. Em cobrança de escanteio, tentou uma finalização de letra dentro da pequena área. A bola desviou duas vezes em Khusanov antes de entrar, e o lance acabou sendo registrado como gol contra do zagueiro uzbeque.

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A atuação também teve peso histórico. Com os dois gols marcados, Cristiano Ronaldo ampliou um recorde que já era seu e se tornou o primeiro jogador a marcar em seis edições diferentes de Copa do Mundo. O atacante também ultrapassou Eusébio e assumiu o posto de maior artilheiro de Portugal na história da competição.

Mais do que os números, chamou atenção a forma como participou do jogo. Cristiano, desta vez, se apresentou muito mais. Se no começo da semana, a discussão girava em torno da fala de Francisco Conceição sobre "não ter obrigação de tocar a bola para CR7", a postura da equipe mudou totalmente.

Depois de dias de críticas e dúvidas sobre sua permanência entre os titulares, o camisa 7 respondeu dentro de campo.

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Cristiano Ronaldo sentado no gramado em Portugal x Uzbequistão (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Os números de Cristiano Ronaldo na vitória

90 minutos jogados

2 gols

7 finalizações (5 no gol)

13/19 passes certos

1 falta sofrida

1 desarme

3/5 duelos ganhos

Nota Sofascore 8.5