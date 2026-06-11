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Mais de três mil brasileiros são esperados para o maior bandeiraço da história da torcida do Brasil

A Times Square será tomada pelas cores do Brasil neste dia 12 de junho; confira as informações

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
11/06/2026 21:39
Atualizado há 0 minutos
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Torcida - Seleção Brasileira
(Foto: Nelson Almeida/AFP)

A Times Square será tomada pelas cores do Brasil neste dia 12 de junho, em evento gratuito aberto ao público. Promovido pela parceria Betnacional e Movimento Verde e Amarelo (MVA), o Bandeiraço Times Square MVA & Betnacional deve reunir entre três mil e cinco mil torcedores em Nova York na véspera da estreia da Seleção mais vitoriosa do mundo.

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    A ação levará para o coração de Manhattan alguns dos principais símbolos da cultura da torcida brasileira, incluindo os tradicionais Bonecos de Olinda de Vini Jr. e Galvão Bueno, transportados especialmente de Pernambuco para os Estados Unidos, além de bateria, bandeirão monumental e ativações nos painéis digitais da Times Square.

    Para a realização do evento, o Movimento Verde e Amarelo mobilizou mais de duas toneladas de materiais de torcida, entre bandeiras, faixas e instrumentos musicais. Aberto ao público, o bandeiraço também distribuirá 300 camisas comemorativas exclusivas aos primeiros participantes da ação.

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    Saiba mais sobre o evento

    Bandeiraço Times Square MVA e Betnacional

    Cronograma oficial:

    ● 14h às 16h30 (Horário de NYC): Concentração oficial no bar 5th & Mad (7 E 36th St, New York, NY 10016).
    ● 17h: Início do evento principal na Times Square (Duração: 3 horas).
    ● 17h: Bateria de escola de samba
    ● 18h10: Início do Bandeiraço
    ● 19h: Fim do Bandeiraço
    ● 19h: Período de uso e exibição nos painéis digitais.

    Local Principal: Times Square (em frente à Pelé Store), Nova York, EUA.

    Como chegar à concentração (Bar 5th & Mad):

    ● 10 min caminhando da Penn Station
    ● 15 min caminhando da Times Square
    ● 4 min do Empire State Building

    Foto: Divulgação
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