Mais de três mil brasileiros são esperados para o maior bandeiraço da história da torcida do Brasil A Times Square será tomada pelas cores do Brasil neste dia 12 de junho; confira as informações

A Times Square será tomada pelas cores do Brasil neste dia 12 de junho, em evento gratuito aberto ao público. Promovido pela parceria Betnacional e Movimento Verde e Amarelo (MVA), o Bandeiraço Times Square MVA & Betnacional deve reunir entre três mil e cinco mil torcedores em Nova York na véspera da estreia da Seleção mais vitoriosa do mundo.

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A ação levará para o coração de Manhattan alguns dos principais símbolos da cultura da torcida brasileira, incluindo os tradicionais Bonecos de Olinda de Vini Jr. e Galvão Bueno, transportados especialmente de Pernambuco para os Estados Unidos, além de bateria, bandeirão monumental e ativações nos painéis digitais da Times Square.

Para a realização do evento, o Movimento Verde e Amarelo mobilizou mais de duas toneladas de materiais de torcida, entre bandeiras, faixas e instrumentos musicais. Aberto ao público, o bandeiraço também distribuirá 300 camisas comemorativas exclusivas aos primeiros participantes da ação.

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Saiba mais sobre o evento

Bandeiraço Times Square MVA e Betnacional

Cronograma oficial:

● 14h às 16h30 (Horário de NYC): Concentração oficial no bar 5th & Mad (7 E 36th St, New York, NY 10016).

● 17h: Início do evento principal na Times Square (Duração: 3 horas).

● 17h: Bateria de escola de samba

● 18h10: Início do Bandeiraço

● 19h: Fim do Bandeiraço

● 19h: Período de uso e exibição nos painéis digitais.

Local Principal: Times Square (em frente à Pelé Store), Nova York, EUA.



Como chegar à concentração (Bar 5th & Mad):

● 10 min caminhando da Penn Station

● 15 min caminhando da Times Square

● 4 min do Empire State Building