Mais de três mil brasileiros são esperados para o maior bandeiraço da história da torcida do Brasil
A Times Square será tomada pelas cores do Brasil neste dia 12 de junho; confira as informações
A Times Square será tomada pelas cores do Brasil neste dia 12 de junho, em evento gratuito aberto ao público. Promovido pela parceria Betnacional e Movimento Verde e Amarelo (MVA), o Bandeiraço Times Square MVA & Betnacional deve reunir entre três mil e cinco mil torcedores em Nova York na véspera da estreia da Seleção mais vitoriosa do mundo.
Com técnico brasileiro, Venezuela se classifica para repescagem e luta por vaga inédita na Copa do Mundo Feminina
CazéTV assina acordo e transmitirá a Premier League no Brasil
Ao vivo no Lance!: Alisson concede entrevista coletiva da Seleção Brasileira
➡️ Guia da Copa do Mundo 2026: tudo sobre a competição que reúne 48 seleções
A ação levará para o coração de Manhattan alguns dos principais símbolos da cultura da torcida brasileira, incluindo os tradicionais Bonecos de Olinda de Vini Jr. e Galvão Bueno, transportados especialmente de Pernambuco para os Estados Unidos, além de bateria, bandeirão monumental e ativações nos painéis digitais da Times Square.
Para a realização do evento, o Movimento Verde e Amarelo mobilizou mais de duas toneladas de materiais de torcida, entre bandeiras, faixas e instrumentos musicais. Aberto ao público, o bandeiraço também distribuirá 300 camisas comemorativas exclusivas aos primeiros participantes da ação.
➡️Qual nova estrela vai brilhar na Copa do Mundo? Vote no seu favorito!
Saiba mais sobre o evento
Bandeiraço Times Square MVA e Betnacional
Cronograma oficial:
● 14h às 16h30 (Horário de NYC): Concentração oficial no bar 5th & Mad (7 E 36th St, New York, NY 10016).
● 17h: Início do evento principal na Times Square (Duração: 3 horas).
● 17h: Bateria de escola de samba
● 18h10: Início do Bandeiraço
● 19h: Fim do Bandeiraço
● 19h: Período de uso e exibição nos painéis digitais.
Local Principal: Times Square (em frente à Pelé Store), Nova York, EUA.
Como chegar à concentração (Bar 5th & Mad):
● 10 min caminhando da Penn Station
● 15 min caminhando da Times Square
● 4 min do Empire State Building
Tudo sobre