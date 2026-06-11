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Ao vivo no Lance!: Alisson concede entrevista coletiva da Seleção Brasileira

Goleiro fala em coletiva antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 15:50
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Alisson, goleiro da Seleção Brasileira (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)
Alisson, goleiro da Seleção Brasileira, em entrevista coletiva (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

Nesta quinta-feira (10), um dos jogadores mais experientes da Seleção Brasileira, o goleiro Alisson, participa de coletiva de imprensa para falar sobre a preparação para a estreia contra o Marrocos, as expectativas para o torneio e o momento vivido pelo grupo às vésperas do Mundial. ▶️ASSISTA AO VIVO:

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    A entrevista coletiva acontece ao vivo e pode ser acompanhada no canal do Lance! no YouTube. A transmissão traz todos os detalhes diretamente do ambiente da Seleção Brasileira, que intensifica os trabalhos para iniciar a busca pelo hexacampeonato mundial.

    Goleiro Alisson em treino da Seleção Brasileira
    Goleiro Alisson em treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/Lance!)

    🕹️ Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio

    Seleção Brasileira não fará treino de reconhecimento antes de estreia na Copa do Mundo

     A preparação do Brasil para a estreia na Copa do Mundo terá uma rotina diferente daquela que se tornou tradicional em outras edições do torneio. Na véspera do confronto contra o Marrocos, marcado para sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, a Seleção Brasileira permanecerá em seu centro de treinamento e não fará o habitual reconhecimento do gramado da partida.

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    A mudança segue uma orientação da Fifa para a fase de grupos do Mundial de 2026. Diferentemente das edições anteriores, as seleções não estão realizando treinos nos estádios que receberão os jogos. Com isso, a atividade da sexta-feira (12) acontecerá normalmente no centro de treinamento do New York Red Bulls, base da Seleção Brasileira durante sua estadia em Nova Jersey.

    🟡 Os maiores artilheiros do Brasil em Copas do Mundo

    A única agenda oficial da Seleção Brasileira no palco da partida ficará por conta dos compromissos com a imprensa. O técnico Carlo Ancelotti e o atacante Vini Jr. serão os representantes brasileiros no MetLife Stadium na véspera da estreia. Os dois participarão da entrevista coletiva obrigatória organizada pela Fifa e depois retornarão à concentração.

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