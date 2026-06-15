Seleção Brasileira treina sem Neymar e mais três nesta segunda Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães e Raphinha fizeram atividade separada

MORRISTOWN, NJ (EUA) - No primeiro treino com bola após a estreia na Copa do Mundo, a Seleção Brasileira ainda não teve Neymar em campo e, mais do que isso, não contou com três titulares. Na atividade desta segunda-feira (15), Raphinha, Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães foram poupados da atividade no gramado do CT da Seleção por controle de carga.

continua após a publicidade

➡️Com Copa em andamento, Brasil volta a sofrer com problema que afetou o ciclo

Os três jogaram os mais de 100 minutos do empate por 1 a 1 com o Marrocos, no sábado, no MetLife Stadium. Na ocasião, Raphinha tirou a chuteira assim que deixou o gramado. E, nesta segunda-feira (15), ele apareceu no campo do CT de pés descalços. Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães estavam de tênis.

Segundo a assessoria da Seleção, o trio fez atividades na academia e iria fazer atividade leve em separado no campo. Nenhum dos três preocupa para o jogo de sexta-feira (19), com o Haiti, na Filadélfia.

continua após a publicidade

No caso de Neymar, havia a expectativa de que ele voltasse finalmente a treinar no campo nesta segunda-feira, mas isso não aconteceu nos 15 minutos em que a imprensa teve acesso.

Jogadores da Seleção voltaram a treinar com bola nesta segunda-feira (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

O atacante realizou uma nova ressonância magnética nesta segunda, como parte do protocolo de acompanhamento da lesão de grau 2 na panturrilha direita. Para esse tipo de lesão, um novo exame é considerado prática comum tanto em clubes quanto em seleções. O objetivo é monitorar a evolução da cicatrização da lesão e garantir que cada etapa do retorno às atividades seja cumprida sem riscos de uma recaída.

continua após a publicidade

A CBF não divulgou oficialmente o resultado da ressonância. No entanto, o Lance! apurou que o exame apresentou um cenário positivo e dentro das projeções estabelecidas pelo departamento médico da Seleção Brasileira desde o diagnóstico da contusão, no dia 27 de maio. A avaliação reforçou a confiança da comissão técnica de que o camisa 10 poderá iniciar uma nova fase do tratamento nos próximos dias.

🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.