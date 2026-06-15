logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Seleção Brasileira treina sem Neymar e mais três nesta segunda

Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães e Raphinha fizeram atividade separada

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviados Especiais
15/06/2026 18:42
Favorite o Lance! no Google
Treino Seleção Brasileira
Ancelotti conversa com os jogadores antes do treino da Seleção nesta segunda-feira (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

MORRISTOWN, NJ (EUA) - No primeiro treino com bola após a estreia na Copa do Mundo, a Seleção Brasileira ainda não teve Neymar em campo e, mais do que isso, não contou com três titulares. Na atividade desta segunda-feira (15), Raphinha, Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães foram poupados da atividade no gramado do CT da Seleção por controle de carga.

continua após a publicidade
  • Carlo Ancelotti durante a estreia do Brasil na Copa do Mundo, diante do Marrocos

    Análise: Brasil chega à 2ª rodada da Copa do Mundo ainda em construção

    Seleção Brasileira
    Há 6 horas

    • ➡️Com Copa em andamento, Brasil volta a sofrer com problema que afetou o ciclo

    Os três jogaram os mais de 100 minutos do empate por 1 a 1 com o Marrocos, no sábado, no MetLife Stadium. Na ocasião, Raphinha tirou a chuteira assim que deixou o gramado. E, nesta segunda-feira (15), ele apareceu no campo do CT de pés descalços. Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães estavam de tênis.

    Segundo a assessoria da Seleção, o trio fez atividades na academia e iria fazer atividade leve em separado no campo. Nenhum dos três preocupa para o jogo de sexta-feira (19), com o Haiti, na Filadélfia.

    continua após a publicidade

    No caso de Neymar, havia a expectativa de que ele voltasse finalmente a treinar no campo nesta segunda-feira, mas isso não aconteceu nos 15 minutos em que a imprensa teve acesso.

    Treino da Seleção Brasileira no CT, em Morristown
    Jogadores da Seleção voltaram a treinar com bola nesta segunda-feira (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

    O atacante realizou uma nova ressonância magnética nesta segunda, como parte do protocolo de acompanhamento da lesão de grau 2 na panturrilha direita. Para esse tipo de lesão, um novo exame é considerado prática comum tanto em clubes quanto em seleções. O objetivo é monitorar a evolução da cicatrização da lesão e garantir que cada etapa do retorno às atividades seja cumprida sem riscos de uma recaída.

    continua após a publicidade

    A CBF não divulgou oficialmente o resultado da ressonância. No entanto, o Lance! apurou que o exame apresentou um cenário positivo e dentro das projeções estabelecidas pelo departamento médico da Seleção Brasileira desde o diagnóstico da contusão, no dia 27 de maio. A avaliação reforçou a confiança da comissão técnica de que o camisa 10 poderá iniciar uma nova fase do tratamento nos próximos dias.

    🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Neymar acompanhou a partida entre Brasil e Marrocos do banco de reservas
    Seleção BrasileiraNeymar realiza exame e segue planejamento na Seleção; entendaHá 14 minutos
    Endrick está na pré-lista da Seleção Brasileira.
    Seleção BrasileiraEndrick ganha quase 600 mil seguidores em 24h e aumenta pressão por vaga na SeleçãoHá 1 hora
    Jogadores do Haiti acenam para a torcida após a derrota para a Escócia na partida do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 (Foto: FRANCK FIFE / AFP).
    Copa do MundoHaiti tem 100% de derrotas em Copas e gols marcados por um único jogador; conheça o adversário do BrasilHá 2 horas
    Marília durante treino da Seleção no CT Manoel Dresch Créditos: Lívia Villas Boas/CBF
    Futebol FemininoSeleção Brasileira Feminina treina em Itu nesta semanaHá 3 horas
    Galvão Bueno
    Copa do MundoSBT tem audiência histórica em estreia do Brasil na CopaHá 4 horas
    Carlo Ancelotti, técnico do Brasil, durante jogo com o Marrocos pela Copa do Mundo
    Seleção BrasileiraCom Copa em andamento, Brasil volta a sofrer com problema que afetou o cicloHá 4 horas

    Mais LANCE!

    Memphis avaliou possível confronto entre Brasil x Holanda (Foto: REUTERS/Hannah Mckay/FolhaPress)
    Memphis fala sobre possível encontro com o Brasil na Copa do Mundo
    Seleção da França com Mbappé e Dembélé no aeroporto (Foto: Jaiden Tripi / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Copa do Mundo reúne R$ 111 bilhões em talentos; Brasil é o sexto elenco mais valioso
    Igor Thiago em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Charly Triballeau/AFP)
    Campeão do mundo pela Argentina defende Igor Thiago após críticas na Seleção
    Gabriel Jesus em ação pela Seleção (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)
    Gabriel Jesus fica fora da Copa, mas segue entre maiores artilheiros em atividade da Seleção
    Casemiro, camisa 5 do Brasil, reage durante a partida do Grupo C da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Brasil e Marrocos, no New York New Jersey Stadium (Foto: Kevin C. Cox/Getty Images/AFP)
    Casemiro está pendurado; sabe com quantos cartões suspende na Copa?
    Jogo do Brasil na sexta-feira: qual é o adversário, horário e onde vai passar
    No banco, Endrick desabafa com Neymar durante estreia do Brasil na Copa: 'Se eu pudesse'
    Neymar durante treino na academia do hotel da Seleção Brasileira
    Neymar inicia nova fase da recuperação e mira retorno na Copa
    Seleção Brasileira antes de enfrentar o Marrocos (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress)
    Europeus criticam titular da Seleção Brasileira na Copa: 'Inacreditável'
    Pascoal criticou dupla da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)
    Pascoal perde a paciência com dupla da Seleção Brasileira: 'Aberração'
    Estreia contra Marrocos mostra carências históricas da Seleção
    Lucas Paquetá em Brasil x Marrocos (Foto: Rodolfo Buhrer/AGIF/Folhapress)
    Paquetá sofre com pressão, Danilo estabiliza defesa: análise da dupla do Flamengo na estreia na Copa
    Carlo Ancelotti durante a estreia do Brasil na Copa do Mundo, diante do Marrocos
    Análise: Brasil chega à 2ª rodada da Copa do Mundo ainda em construção