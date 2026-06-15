Seleção Feminina sub-15 é convocada para última preparação antes da Liga Evolución Bia Vaz convocou 26 jogadoras para período de treinos na Granja Comary; Grêmio é o clube com mais representantes

A técnica Bia Vaz convocou 26 atletas para o próximo período de treinamentos da Seleção Brasileira Feminina Sub-15. As atividades serão realizadas na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), entre os dias 17 e 23 de junho, e marcam a última etapa de preparação da equipe antes da disputa da Liga Evolución, prevista para acontecer no Paraguai entre 8 e 20 de setembro.

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A lista reúne jogadoras de 11 clubes diferentes e também uma atleta que atua nos Estados Unidos. O destaque fica para o Grêmio, clube com o maior número de convocadas, com cinco representantes. Internacional e São Paulo aparecem logo atrás, com quatro atletas cada. Corinthians conta com três jogadoras na relação.

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Segundo Bia Vaz, o período será importante para fortalecer a adaptação das atletas ao ambiente da seleção e ao modelo de trabalho da comissão técnica.

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— Esse é um período importante de convívio com as atletas, não só para que a gente as conheça, mas também para que elas nos conheçam e se familiarizem com o nosso trabalho. Para que elas entendam o que é vestir a camisa do Brasil, o funcionamento de uma concentração e a responsabilidade diante de novos desafios — afirmou Bia Vaz.

A comissão técnica terá ainda a participação de Rilany Silva, treinadora da Seleção Feminina Sub-17, como auxiliar durante os treinamentos. Este será o segundo período de atividades da categoria em 2026, que também se reuniu em fevereiro, no Centro de Desenvolvimento do Futebol de Santa Catarina, em Balneário Camboriú.

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Convocação da Seleção Brasileira sub-15

Goleiras

Kauane Ribeiro - Flamengo

Maria Vitoria Engelmann - Grêmio

Catarina Forjaz - SESI Limeira

Zagueiras

Rafaela dos Santos - São Paulo

Ana Gabrielly da Silva - Internacional

Ana Luiza Pretti - São Paulo

Eduarda Souza - Fluminense

Alas

Ana Julia dos Santos - Flamengo

Bruna Tarigo - Internacional

Eduarda de Oliveira - Internacional

Maria Vitoria Pereira - Grêmio

Ingridy de Jesus - Grêmio

Isabel Amorim - Corinthians

Meio campistas

Elissandra de Assis - Sport Recife

Helena Consalter - Grêmio

Mariana Matos - Corinthians

Júlia Correia de Oliveira - São Paulo

Lavinia Oliveira - São Paulo

Lavinia Lourenço - Ferroviária

Rafaela Souza - Corinthians

Sophia Frias - Vasco da Gama Saf

Thifanny Mattos - Grêmio

Nina Stanislaus - Philadelphia Ukrainian

Atacantes