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Seleção Feminina sub-15 é convocada para última preparação antes da Liga Evolución

Bia Vaz convocou 26 jogadoras para período de treinos na Granja Comary; Grêmio é o clube com mais representantes

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
15/06/2026 19:28
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Treino da Seleção Feminina Sub-15 em Santa Catarina Staff Images/CBF
Treino da Seleção Feminina Sub-15 em Santa Catarina. (Foto: Staff Images/CBF)

A técnica Bia Vaz convocou 26 atletas para o próximo período de treinamentos da Seleção Brasileira Feminina Sub-15. As atividades serão realizadas na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), entre os dias 17 e 23 de junho, e marcam a última etapa de preparação da equipe antes da disputa da Liga Evolución, prevista para acontecer no Paraguai entre 8 e 20 de setembro.

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    • A lista reúne jogadoras de 11 clubes diferentes e também uma atleta que atua nos Estados Unidos. O destaque fica para o Grêmio, clube com o maior número de convocadas, com cinco representantes. Internacional e São Paulo aparecem logo atrás, com quatro atletas cada. Corinthians conta com três jogadoras na relação.

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    Segundo Bia Vaz, o período será importante para fortalecer a adaptação das atletas ao ambiente da seleção e ao modelo de trabalho da comissão técnica.

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    — Esse é um período importante de convívio com as atletas, não só para que a gente as conheça, mas também para que elas nos conheçam e se familiarizem com o nosso trabalho. Para que elas entendam o que é vestir a camisa do Brasil, o funcionamento de uma concentração e a responsabilidade diante de novos desafios — afirmou Bia Vaz.

    A comissão técnica terá ainda a participação de Rilany Silva, treinadora da Seleção Feminina Sub-17, como auxiliar durante os treinamentos. Este será o segundo período de atividades da categoria em 2026, que também se reuniu em fevereiro, no Centro de Desenvolvimento do Futebol de Santa Catarina, em Balneário Camboriú.

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    Convocação da Seleção Brasileira sub-15

    Goleiras

    • Kauane Ribeiro - Flamengo
    • Maria Vitoria Engelmann - Grêmio
    • Catarina Forjaz - SESI Limeira

    Zagueiras

    • Rafaela dos Santos - São Paulo
    • Ana Gabrielly da Silva - Internacional
    • Ana Luiza Pretti - São Paulo
    • Eduarda Souza - Fluminense

    Alas

    • Ana Julia dos Santos - Flamengo
    • Bruna Tarigo - Internacional
    • Eduarda de Oliveira - Internacional
    • Maria Vitoria Pereira - Grêmio
    • Ingridy de Jesus - Grêmio
    • Isabel Amorim - Corinthians

    Meio campistas

    • Elissandra de Assis - Sport Recife
    • Helena Consalter - Grêmio
    • Mariana Matos - Corinthians
    • Júlia Correia de Oliveira - São Paulo
    • Lavinia Oliveira - São Paulo
    • Lavinia Lourenço - Ferroviária
    • Rafaela Souza - Corinthians
    • Sophia Frias - Vasco da Gama Saf
    • Thifanny Mattos - Grêmio
    • Nina Stanislaus - Philadelphia Ukrainian

    Atacantes

    • Marcela Bontorim - Ferroviária
    • Mirela Eduarda Mandler - Internacional
    • Manuela dos Santos - Fluminense
    Tudo sobre

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