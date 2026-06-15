Seleção Feminina sub-15 é convocada para última preparação antes da Liga Evolución
Bia Vaz convocou 26 jogadoras para período de treinos na Granja Comary; Grêmio é o clube com mais representantes
A técnica Bia Vaz convocou 26 atletas para o próximo período de treinamentos da Seleção Brasileira Feminina Sub-15. As atividades serão realizadas na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), entre os dias 17 e 23 de junho, e marcam a última etapa de preparação da equipe antes da disputa da Liga Evolución, prevista para acontecer no Paraguai entre 8 e 20 de setembro.
A lista reúne jogadoras de 11 clubes diferentes e também uma atleta que atua nos Estados Unidos. O destaque fica para o Grêmio, clube com o maior número de convocadas, com cinco representantes. Internacional e São Paulo aparecem logo atrás, com quatro atletas cada. Corinthians conta com três jogadoras na relação.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Segundo Bia Vaz, o período será importante para fortalecer a adaptação das atletas ao ambiente da seleção e ao modelo de trabalho da comissão técnica.
— Esse é um período importante de convívio com as atletas, não só para que a gente as conheça, mas também para que elas nos conheçam e se familiarizem com o nosso trabalho. Para que elas entendam o que é vestir a camisa do Brasil, o funcionamento de uma concentração e a responsabilidade diante de novos desafios — afirmou Bia Vaz.
A comissão técnica terá ainda a participação de Rilany Silva, treinadora da Seleção Feminina Sub-17, como auxiliar durante os treinamentos. Este será o segundo período de atividades da categoria em 2026, que também se reuniu em fevereiro, no Centro de Desenvolvimento do Futebol de Santa Catarina, em Balneário Camboriú.
➡️Copa do Brasil Feminina 2026: veja os confrontos das oitavas de final
Convocação da Seleção Brasileira sub-15
Goleiras
- Kauane Ribeiro - Flamengo
- Maria Vitoria Engelmann - Grêmio
- Catarina Forjaz - SESI Limeira
Zagueiras
- Rafaela dos Santos - São Paulo
- Ana Gabrielly da Silva - Internacional
- Ana Luiza Pretti - São Paulo
- Eduarda Souza - Fluminense
Alas
- Ana Julia dos Santos - Flamengo
- Bruna Tarigo - Internacional
- Eduarda de Oliveira - Internacional
- Maria Vitoria Pereira - Grêmio
- Ingridy de Jesus - Grêmio
- Isabel Amorim - Corinthians
Meio campistas
- Elissandra de Assis - Sport Recife
- Helena Consalter - Grêmio
- Mariana Matos - Corinthians
- Júlia Correia de Oliveira - São Paulo
- Lavinia Oliveira - São Paulo
- Lavinia Lourenço - Ferroviária
- Rafaela Souza - Corinthians
- Sophia Frias - Vasco da Gama Saf
- Thifanny Mattos - Grêmio
- Nina Stanislaus - Philadelphia Ukrainian
Atacantes
- Marcela Bontorim - Ferroviária
- Mirela Eduarda Mandler - Internacional
- Manuela dos Santos - Fluminense
Tudo sobre