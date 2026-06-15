Ronaldo Fenômeno é sincero sobre Endrick na Seleção Brasileira: 'Eu acho' Jovem atacante não saiu do banco em Brasil x Marrocos

Depois do empate do Brasil diante do Marrocos, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, muitos torcedores pediram Endrick titular na Seleção Brasileira. Herói do penta em 2002 e um dos melhores centroavantes da história do futebol mundial, Ronaldo Fenômeno foi sincero ao avaliar o momento do jovem atacante do Real Madrid.

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Em entrevista à ESPN, Ronaldo colocou Endrick como terceira opção de ataque na Seleção Brasileira. Para o craque, o jovem está atrás de Matheus Cunha e Igor Thiago.

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- Eu tenho certeza que ele vai ter a oportunidade. Ele vai entrar em algum momento, mas agora mesmo ele é a terceira opção no ataque. Tem Igor Thiago, tem Matheus Cunha e aí depois é ele. Eu acho. Ele entraria no jogo se o Bruno Guimarães não tivesse pedido para sair, porque o Ancelotti ia querer ganhar o jogo - analisou Fenômeno sobre Endrick na Seleção Brasileira.

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Endrick comemora gol pela Seleção Brasileira (Foto: Arquivo pessoal)

Endrick ganha quase 600 mil seguidores e aumenta pressão por vaga na Seleção Brasileira

O empate do Brasil com Marrocos por 1 a 1, na estreia da Seleção na Copa do Mundo de 2026, deixou um personagem em evidência mesmo sem entrar em campo. Fora dos planos de Carlo Ancelotti durante os 90 minutos da Seleção Brasileira, Endrick se tornou um dos assuntos mais comentados entre os torcedores nas redes sociais e viu sua popularidade disparar nas últimas horas.

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A expectativa pela entrada do atacante já era grande antes mesmo de a bola rolar em Nova Jersey. Com a dificuldade da Seleção para furar a defesa marroquina ao longo da partida, os pedidos pela utilização do jovem de 19 anos aumentaram e dominaram as redes sociais durante e após o confronto.

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O reflexo do jogo da Seleção Brasileira foi imediato. Endrick ganhou quase 600 mil novos seguidores no Instagram entre sábado e domingo, número superior ao crescimento registrado por outras estrelas da Seleção no mesmo período. O movimento reforça o tamanho da identificação criada pelo atacante junto aos torcedores brasileiros, que enxergam no jogador uma alternativa para dar mais agressividade ao setor ofensivo.

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