logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Estreia do Brasil na Copa do Mundo; qual o seu palpite? Vote

Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 07:00
Favorite o Lance! no Google
Seleção Brasileira de Ancelotti já tem base na cabeça do treinador (Foto: Rafael Ribeiro)
Seleção Brasileira antes de amistoso contra o Egito (Foto: Rafael Ribeiro)

A espera acabou: o Brasil finalmente fará sua estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado (13), às 19h (de Brasília), diante do Marrocos, no Estádio New York/New Jersey (MetLife), nos Estados Unidos. Com isso, o Lance! quer saber: qual é o seu palpite para o primeiro jogo da Seleção Brasileira no Mundial? Vote e participe!

continua após a publicidade
  • Neymar tem treinado na academia desde que se apresentou à Seleção

    Exames, teste físico e esteira da Nasa: os bastidores da recuperação de Neymar na Seleção

    Seleção Brasileira
    Há 17 horas
  • Treino da Seleção Brasileira no CT e Morristown

    Brasil x Marrocos: Ancelotti mantém mistério nas laterais; veja provável escalação

    Seleção Brasileira
    Há 16 horas
  • Marwane Saadane

    Quem são os jogadores chamados por Marrocos, rival do Brasil, após cortes por lesão na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 18 horas

    • ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    A partida abre a caminhada do Brasil no Grupo C da Copa do Mundo. Sob o comando de Carlo Ancelotti, a Seleção inicia a busca pelo sonhado hexacampeonato após garantir vaga no torneio com a quinta colocação nas Eliminatórias Sul-Americanas.

    Do outro lado, o Marrocos chega embalado pelo desempenho histórico na última edição da Copa, quando alcançou as semifinais e se tornou a primeira seleção africana a atingir essa fase da competição. No entanto, os marroquinos sofreram baixas importantes antes do Mundial. O zagueiro Nayef Aguerd e o atacante Abde Ezzalzouli foram cortados por lesão e substituídos por Marwane Saadane e Amine Sbai.

    continua após a publicidade

    Brasil e Marrocos dividem o Grupo C com Haiti e Escócia, que também entram em campo neste sábado, às 22h (de Brasília), em Boston.

    🔥 MELHOR PALPITE: SuperOdd 11x para sair 1 gol ou mais em Brasil contra Marrocos — apenas para novas contas na Esportivabet

    Veja onde assistir ao jogo do Brasil

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Brasil 🆚 Marrocos
    Copa do Mundo de 2026

    📆 Data e horário: sábado, 13 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)
    📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)
    👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); Sportv (TV fechada); CazéTV, ge tv e N Sports (YouTube)
    🕴️ Árbitro: Slavko Vinčić (ESL)
    🚩 Assistentes: Tomaž Klančnik (ESL) e Andraž Kovačič (ESL)
    📺 VAR: não divulgado

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🟡🟢 Brasil (Técnico: Carlo Ancelotti)
    Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr, Matheus Cunha e Raphinha.

    continua após a publicidade

    🔴🟢 Marrocos (Técnico: Mohamed Quahbi)
    Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Marwane Saadane e Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ounahi e El Khannouss; Brahim Díaz, Saibari e Amine Sbai.

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Vini Jr comemora o seu gol pela Seleção Brasileira no amistoso contra o Panamá (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    Copa do MundoLanceTV! acompanha ao vivo a estreia da Seleção Brasileira na Copa do MundoHá 3 minutos
    Copa do MundoAncelotti tenta quebrar escrita: nunca um técnico estrangeiro ganhou a Copa do MundoHá 3 minutos
    Lucas Paquetá durante treino da Seleção
    Copa do MundoÉ hoje! Brasil estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos; saiba tudoHá 8 minutos
    Seleção Brasileira estreia em mais uma Copa do Mundo (Foto: Montagem Lance!/ChatGPT)
    Seleção BrasileiraSabe tudo sobre as estreias da Seleção Brasileira em Copas do Mundo? Faça o testeHá 14 minutos
    Carlo Ancelotti também utiliza a tecnologia que monitora o sono (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    Copa do MundoBrasil ou Marrocos? Vidente aponta vencedor do jogo pela Copa do MundoHá 38 minutos
    Mural de Rayan nas ruas coloridas de verde e amarelo (Foto: Fábia Anselmo/Lance!)
    Fora de CampoBarreira do Vasco homenageia Rayan para a Copa do Mundo; vejaHá 53 minutos

    Mais LANCE!

    Vini Jr comemora o seu gol pela Seleção Brasileira no amistoso contra o Panamá (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    Que horas é o jogo do Brasil na Copa do Mundo hoje (13)?
    Brasil estreia contra Marrocos na Copa sem repetir fórmula dos grandes camisas 9
    Seleção Brasileira de Ancelotti já tem base na cabeça do treinador (Foto: Rafael Ribeiro)
    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (13/06/2026)
    Brasil, Argentina e mais: Corinthians já cedeu 26 atletas para Copa do Mundo na história
    Temporal atinge Nova Jersey na véspera da estreia do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)
    Temporal atinge Nova Jersey na véspera de Brasil x Marrocos; veja a previsão para sábado
    Torcedores do Brasil fazem festa na Times Square antes da estreia da Seleção na Copa do Mundo (Foto: ANGELA WEISS / AFP)
    Torcedores do Brasil fazem festa na Times Square antes de estreia na Copa
    Vini Jr. e Casemiro no treino da Seleção Brasileira
    Vini Jr diz que rivais do Brasil chegam zerados à Copa: 'Não importa'
    Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, em coletiva de imprensa no MetLife antes de Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo
    Ancelotti revela situação de Neymar e demonstra otimismo para Copa: 'Bom sentimento'
    O meia Scott McTominay retorna à Escócia (Foto: DIvulgação/Fifa)
    Recuperado de mal-estar, rival do Brasil está pronto para a estreia na Copa
    Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, em coletiva de imprensa no MetLife antes de Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo
    'Responsabilidade e honra': Ancelotti destaca estreia em Copas pela Seleção
    Pelé admira troféu da Copa do Mundo de 1958. (Foto: Divulgação/ FIFA)
    Medalha de Pelé da Copa de 1958 vai a leilão na Inglaterra
    Messi e Neymar - Barcelona
    Neymar ou Messi, quem era o mais divertido? Rafinha responde
    Ancelotti aplaude o time na beira do campo em Cleveland
    Jornal Marca aponta Copa do Mundo de 2026 como o maior desafio da carreira de Ancelotti