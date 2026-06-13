Estreia do Brasil na Copa do Mundo; qual o seu palpite? Vote
Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos
A espera acabou: o Brasil finalmente fará sua estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado (13), às 19h (de Brasília), diante do Marrocos, no Estádio New York/New Jersey (MetLife), nos Estados Unidos. Com isso, o Lance! quer saber: qual é o seu palpite para o primeiro jogo da Seleção Brasileira no Mundial? Vote e participe!
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A partida abre a caminhada do Brasil no Grupo C da Copa do Mundo. Sob o comando de Carlo Ancelotti, a Seleção inicia a busca pelo sonhado hexacampeonato após garantir vaga no torneio com a quinta colocação nas Eliminatórias Sul-Americanas.
Do outro lado, o Marrocos chega embalado pelo desempenho histórico na última edição da Copa, quando alcançou as semifinais e se tornou a primeira seleção africana a atingir essa fase da competição. No entanto, os marroquinos sofreram baixas importantes antes do Mundial. O zagueiro Nayef Aguerd e o atacante Abde Ezzalzouli foram cortados por lesão e substituídos por Marwane Saadane e Amine Sbai.
Brasil e Marrocos dividem o Grupo C com Haiti e Escócia, que também entram em campo neste sábado, às 22h (de Brasília), em Boston.
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Veja onde assistir ao jogo do Brasil
✅ FICHA TÉCNICA
Brasil 🆚 Marrocos
Copa do Mundo de 2026
📆 Data e horário: sábado, 13 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)
👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); Sportv (TV fechada); CazéTV, ge tv e N Sports (YouTube)
🕴️ Árbitro: Slavko Vinčić (ESL)
🚩 Assistentes: Tomaž Klančnik (ESL) e Andraž Kovačič (ESL)
📺 VAR: não divulgado
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟡🟢 Brasil (Técnico: Carlo Ancelotti)
Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr, Matheus Cunha e Raphinha.
🔴🟢 Marrocos (Técnico: Mohamed Quahbi)
Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Marwane Saadane e Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ounahi e El Khannouss; Brahim Díaz, Saibari e Amine Sbai.
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