Estêvão supera Vini Jr. e é o jogador da Seleção Brasileira mais valioso do mundo; veja lista
Estêvão Willian lidera ranking com valor estimado em aproximadamente R$ 730 milhões
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O CIES Football Observatory divulgou nesta semana seu novo relatório estatístico de valores de transferência, e o cenário para os jogadores da Seleção Brasileira traz uma mudança de guarda significativa. A joia Estêvão Willian, atualmente no Chelsea, superou Vini Jr. e João Pedro consolidando-se como o jogador brasileiro com o maior valor de mercado estimado no planeta.
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Avaliado em € 118,2 milhões (aproximadamente R$ 730 milhões), o jovem de 18 anos lidera uma lista que destaca a força da nova geração. Logo atrás dele aparece outro destaque dos Blues: João Pedro, avaliado em € 113,8 milhões.
Curiosamente, o astro Vinícius Júnior, do Real Madrid, ocupa a terceira posição com um valor estimado de € 90,3 milhões. A queda relativa de Vini no ranking estatístico do CIES, que leva em conta fatores como idade e tempo de contrato, abre espaço para o crescimento de nomes como Endrick, que aparece em quarto lugar (€ 80,2 milhões) após seu empréstimo para o Lyon.
O ranking ainda reforça o domínio da Premier League sobre os talentos brasileiros, com seis dos dez jogadores atuando na elite inglesa.
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Confira quem são os jogadores mais valiosos da Seleção Brasileira:
|Posição
|Jogador
|Clube (País)
|Valor Estipulado
1º
Estêvão Willian
Chelsea (ING)
€ 118,2 m
2º
João Pedro
Chelsea (ING)
€ 113,8 m
3º
Vinícius Júnior
Real Madrid (ESP)
€ 90,3 m
4º
Endrick Felipe
Lyon (FRA)
€ 80,2 m
5º
Savinho
Manchester City (ING)
€ 78,3 m
6º
Vítor Roque
SE Palmeiras (BRA)
€ 78,1 m
7º
Gabriel Martinelli
Arsenal (ING)
€ 70,2 m
8º
Andrey Santos
Chelsea (ING)
€ 60,3 m
9º
Raphinha
Barcelona (ESP)
€ 60,1 m
10º
Gabriel Magalhães
Arsenal (ING)
€ 54,7 m
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