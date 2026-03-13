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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Estêvão supera Vini Jr. e é o jogador da Seleção Brasileira mais valioso do mundo; veja lista

Estêvão Willian lidera ranking com valor estimado em aproximadamente R$ 730 milhões

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 13/03/2026
18:00
Estevão, do Chelsea, superou nomes consolidados no futebol europeu (Foto: Mauro Pimentel / AFP)
imagem cameraEstevão, do Chelsea, superou nomes consolidados no futebol europeu (Foto: Mauro Pimentel / AFP)
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O CIES Football Observatory divulgou nesta semana seu novo relatório estatístico de valores de transferência, e o cenário para os jogadores da Seleção Brasileira traz uma mudança de guarda significativa. A joia Estêvão Willian, atualmente no Chelsea, superou Vini Jr. e João Pedro consolidando-se como o jogador brasileiro com o maior valor de mercado estimado no planeta.

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Avaliado em € 118,2 milhões (aproximadamente R$ 730 milhões), o jovem de 18 anos lidera uma lista que destaca a força da nova geração. Logo atrás dele aparece outro destaque dos Blues: João Pedro, avaliado em € 113,8 milhões.

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Curiosamente, o astro Vinícius Júnior, do Real Madrid, ocupa a terceira posição com um valor estimado de € 90,3 milhões. A queda relativa de Vini no ranking estatístico do CIES, que leva em conta fatores como idade e tempo de contrato, abre espaço para o crescimento de nomes como Endrick, que aparece em quarto lugar (€ 80,2 milhões) após seu empréstimo para o Lyon.

O ranking ainda reforça o domínio da Premier League sobre os talentos brasileiros, com seis dos dez jogadores atuando na elite inglesa.

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Confira quem são os jogadores mais valiosos da Seleção Brasileira:

PosiçãoJogadorClube (País)Valor Estipulado

Estêvão Willian

Chelsea (ING)

€ 118,2 m

João Pedro

Chelsea (ING)

€ 113,8 m

Vinícius Júnior

Real Madrid (ESP)

€ 90,3 m

Endrick Felipe

Lyon (FRA)

€ 80,2 m

Savinho

Manchester City (ING)

€ 78,3 m

Vítor Roque

SE Palmeiras (BRA)

€ 78,1 m

Gabriel Martinelli

Arsenal (ING)

€ 70,2 m

Andrey Santos

Chelsea (ING)

€ 60,3 m

Raphinha

Barcelona (ESP)

€ 60,1 m

10º

Gabriel Magalhães

Arsenal (ING)

€ 54,7 m

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