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Seleção Brasileira Sub-20 é convocada para amistosos contra o Paraguai; veja lista

Treinador chama 26 nomes para amistosos contra o Paraguai em São Paulo

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 13/03/2026
14:50
Sede da CBF (Foto: Divulgação/CBF)
imagem cameraSede da CBF (Foto: Divulgação/CBF)
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O técnico Paulo Victor anunciou, na manhã desta sexta-feira (13), a sua primeira lista de convocados à frente da Seleção Brasileira Sub-20. Recém-chegado ao cargo, o treinador chamou 26 jogadores para a disputa de dois amistosos contra o Paraguai, que serão realizados durante a Data Fifa de março, em São Paulo.

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Paulo Victor é o novo técnico da Seleção Sub-20 e Pré-Olímpica
Paulo Victor é o novo técnico da Seleção Brasileira Sub-20 e Pré-Olímpica (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)

Apesar de já assinar a convocação, o novo comandante terá uma rotina dividida nos próximos meses. Auxiliar de André Jardine no América-MEX, o profissional permanecerá no clube mexicano até o fim do torneio Clausura, que tem previsão de acabar em maio. Até lá, ele conciliará as funções para garantir que o planejamento do ciclo Sub-20 não sofra interrupções.

A convocação contempla atletas de 15 clubes diferentes. O São Paulo lidera a lista com quatro representantes, seguido por Santos e Palmeiras, com três cada. Do exterior, nomes como Gabriel Carvalho (Al Qadsiah) e a dupla do Shakhtar Donetsk, Isaque e Luca Meirelles, reforçam o elenco.

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A preparação da equipe terá início no dia 23 de março, com treinamentos marcados para o CT Joaquim Grava, do Corinthians. O primeiro desafio contra os paraguaios acontece no dia 28, às 19h, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. O segundo encontro será no dia 31 de março, às 16h, no Estádio do Canindé, na capital paulista.

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Veja a lista de convocados para a Seleção Brasileira Sub-20:

Goleiros:

  • João Pedro (Santos)
  • Kauan Lima (Palmeiras)
  • Vitor Lamounier (Cruzeiro)

Defensores:

  • Arthur Dias (Athletico-PR)
  • Igor Felisberto (São Paulo)
  • Kauã Prates (Cruzeiro)
  • João Ananias (Santos)
  • João Souza (Flamengo)
  • Ryan (Red Bull Bragantino)
  • Vinícius Lira (Santos)
  • Vitor Fernandes (Atlético-MG)

Meio-campistas:

  • Djhordney (São Paulo)
  • Erick Belé (Palmeiras)
  • Gabriel Carvalho (Al Qadsiah - SAU)
  • Huguinho (Botafogo)
  • Luis Otávio (Orlando City - EUA)
  • Pedro Ferreira (São Paulo)
  • Tiago (Grêmio)
  • Zé Lucas (Sport)

Atacantes:

  • Bruninho (Athletico-PR)
  • Douglas Telles (Flamengo)
  • Guilherme (Corinthians)
  • Heittor (Palmeiras)
  • Isaque (Shakhtar Donetsk - UKR)
  • Luca Meirelles (Shakhtar Donetsk - UKR)
  • Lucca (São Paulo)

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