Seleção Brasileira Sub-20 é convocada para amistosos contra o Paraguai; veja lista
Treinador chama 26 nomes para amistosos contra o Paraguai em São Paulo
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O técnico Paulo Victor anunciou, na manhã desta sexta-feira (13), a sua primeira lista de convocados à frente da Seleção Brasileira Sub-20. Recém-chegado ao cargo, o treinador chamou 26 jogadores para a disputa de dois amistosos contra o Paraguai, que serão realizados durante a Data Fifa de março, em São Paulo.
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Apesar de já assinar a convocação, o novo comandante terá uma rotina dividida nos próximos meses. Auxiliar de André Jardine no América-MEX, o profissional permanecerá no clube mexicano até o fim do torneio Clausura, que tem previsão de acabar em maio. Até lá, ele conciliará as funções para garantir que o planejamento do ciclo Sub-20 não sofra interrupções.
A convocação contempla atletas de 15 clubes diferentes. O São Paulo lidera a lista com quatro representantes, seguido por Santos e Palmeiras, com três cada. Do exterior, nomes como Gabriel Carvalho (Al Qadsiah) e a dupla do Shakhtar Donetsk, Isaque e Luca Meirelles, reforçam o elenco.
A preparação da equipe terá início no dia 23 de março, com treinamentos marcados para o CT Joaquim Grava, do Corinthians. O primeiro desafio contra os paraguaios acontece no dia 28, às 19h, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. O segundo encontro será no dia 31 de março, às 16h, no Estádio do Canindé, na capital paulista.
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Veja a lista de convocados para a Seleção Brasileira Sub-20:
Goleiros:
- João Pedro (Santos)
- Kauan Lima (Palmeiras)
- Vitor Lamounier (Cruzeiro)
Defensores:
- Arthur Dias (Athletico-PR)
- Igor Felisberto (São Paulo)
- Kauã Prates (Cruzeiro)
- João Ananias (Santos)
- João Souza (Flamengo)
- Ryan (Red Bull Bragantino)
- Vinícius Lira (Santos)
- Vitor Fernandes (Atlético-MG)
Meio-campistas:
- Djhordney (São Paulo)
- Erick Belé (Palmeiras)
- Gabriel Carvalho (Al Qadsiah - SAU)
- Huguinho (Botafogo)
- Luis Otávio (Orlando City - EUA)
- Pedro Ferreira (São Paulo)
- Tiago (Grêmio)
- Zé Lucas (Sport)
Atacantes:
- Bruninho (Athletico-PR)
- Douglas Telles (Flamengo)
- Guilherme (Corinthians)
- Heittor (Palmeiras)
- Isaque (Shakhtar Donetsk - UKR)
- Luca Meirelles (Shakhtar Donetsk - UKR)
- Lucca (São Paulo)
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