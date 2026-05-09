Pentacampeão, Edmílson revela se convocaria Neymar para a Copa do Mundo

Convidado do próximo episódio do CNN Esportes S/A deste domingo (10), Edmílson analisou o momento da Seleção Brasileira e ressaltou que existem chances de título, mas que não está entre as equipes favoritas. O pentacampeão também comentou a possibilidade de Carlo Ancelotti contar com Neymar entre os seus convocados para a competição.

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— Eu acredito que essa Seleção chega não como favorita, mas com chance de disputar o título — analisou Edmílson.

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O ex-jogador também chamou a atenção para as laterais da equipe, posições que geram debates entre comentaristas e torcedores. Segundo ele, a função perdeu protagonismo nos últimos anos, não apenas no Brasil, mas no futebol mundial.

— Nós já fomos um grande produtor de laterais e hoje isso se perdeu um pouco — explicou.

Durante a entrevista, evitou entrar em comparações diretas entre diferentes períodos históricos da Seleção Brasileira. Segundo ele, as transformações no mercado do futebol tornam as análises limitadas.

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— A dinâmica mudou completamente. Hoje o jogador sai muito mais cedo para a Europa, quase não atua no clube formador. Antigamente os jovens sonhavam em atuar primeiro no clube, depois na Seleção e só mais tarde pensavam em jogar fora do Brasil — disse.

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Ao falar de Neymar, o ex-jogador ressaltou que ele somaria não somente com a sua qualidade técnica, mas também no ambiente do vestiário e na rotina do elenco.

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— Eu levaria. É um jogador com qualidade; mesmo com a idade avançada e os problemas físicos, ele é fora da curva — afirmou.

Neymar em ação no jogo do Santos contra o San Lorenzo pela Sul-Americana (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Messi inclui Brasil entre favoritos ao título da Copa do Mundo

A menos de 40 dias para o início da Copa do Mundo, o atual campeão Lionel Messi revelou as suas expectativas para o torneio. Em entrevista ao canal Lo Del Pollo, o astro argentino listou as seleções que, em sua visão, chegam com mais força para a disputa: Brasil, França e Espanha.

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Mesmo diante do momento instável vivido pela Canarinho, o camisa 10 destacou que o peso da camisa e o talento individual brasileiro não podem ser ignorados.

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— E o Brasil, embora há algum tempo não esteja no seu melhor momento, acho que sempre é candidato e tem jogadores para brigar em todas as competições oficiais — afirmou o capitão.

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