Decisão de Ancelotti para Brasil x Marrocos repercute: 'Não dá' Duelo marca a estreia da Seleção Brasileira no Mundial

Brasil e Marrocos vão se enfrentar, na tarde deste sábado (13), no primeiro jogo das duas equipes na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Nas redes sociais, uma decisão de Carlo Ancelotti para o duelo chamou muita atenção nas redes sociais.

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Para a surpresa de muita gente, Igor Thiago foi escalado como titular da Seleção Brasileira para a estreia da Copa do Mundo. Endrick e Matheus Cunha começarão Brasil x Marrocos no banco de reservas, e podem entrar durante o jogo.

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Nas redes sociais, a decisão de deixar o jovem do Real Madrid no banco irritou alguns torcedores da Seleção Brasileira. Veja os comentários abaixo:

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Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo de 2026

Veja comentários sobre a decisão do treinador

Igor Thiago jogou muito mal contra o Egito e foi presenteado com a vaga de titular, enquanto isso, jogadores de mais qualidade como Endrick e Rayan no banco de reservas — Eduardo Rodrigues (@eduardorcrj) June 13, 2026

faltou só o Endrick p ser perfeita — enzo ribeiro (@enzorbsantos) June 13, 2026

Era só o endrick titular q tava perfeito, graças a Deus era informação falsa as laterais https://t.co/sCvNHsBAFK — nicolas 🇪🇪 (@nlscola) June 13, 2026

Endrick ser banco do Igor Thiago não dá. — Wilker Cruz (@Wektor10) June 13, 2026

Confira a escalação do Brasil para enfrentar o Marrocos

Com Ibañez e Douglas Santos nas laterais, o técnico Carlo Ancelotti acaba de confirmar a escalação do Brasil para o duelo com o Marrocos. A partida deste sábado (13) a partir das 19h (de Brasília) marca a estreia da Seleção na Copa do Mundo.

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Além de Ibañez e Douglas Santos, o treinador confirmou o ataque com Raphinha, Vini Jr e surpreendeu com Igor Thiago. Lucas Paquetá fará a terceira função no meio-campo.

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Dessa forma, a escalação do Brasil para a estreia diante do Marrocos tem Alisson; Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr. e Igor Thiago.

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Apesar de ser a primeira, a partida deste sábado é vista como crucial para a Seleção neste Mundial. Isso porque o Marrocos é considerado o adversário mais difícil do grupo, e uma vitória poderá encaminhar a classificação do time de Carlo Ancelotti como primeiro colocado do Grupo C. Haiti e Escócia completam a chave.