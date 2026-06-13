Bruna Biancardi chega à estreia do Brasil na Copa em jatinho de R$ 250 milhões Influenciadora desembarcou nos Estados Unidos acompanhada das filhas, familiares e amigos

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo contou com um reforço especial fora das quatro linhas. Presente no MetLife Stadium, em Nova Jersey, neste sábado (13), Bruna Biancardi acompanhou de perto o empate por 1 a 1 entre Brasil e Marrocos e voltou a ser assunto nas redes sociais por toda a estrutura montada para acompanhar Neymar durante o torneio.

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A influenciadora desembarcou nos Estados Unidos ainda no meio da semana em um luxuoso jato particular avaliado em cerca de R$ 250 milhões. A viagem foi compartilhada por ela nas redes sociais e mostrou parte da comitiva que acompanhará os compromissos da Seleção Brasileira ao longo da competição.

Ao lado de Bruna estavam as filhas Mavie, de 2 anos, e Mel, de 11 meses. A irmã da influenciadora, Bianca Biancardi, também participou da viagem, assim como babás e pessoas próximas da família, responsáveis por auxiliar nos cuidados das crianças durante a longa estadia nos Estados Unidos.

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Nos registros publicados durante o voo, Bruna mostrou momentos descontraídos das filhas brincando dentro da aeronave. A influenciadora revelou ainda algumas estratégias utilizadas para entreter as meninas durante a viagem, incluindo brinquedos, livros de atividades e pequenas surpresas preparadas pela equipe que acompanha a família.

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Bruna Biancardi ao lado de Karoline Lima na estreia do Brasil na Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/ Instagram)

Família escolheu Orlando como base nos Estados Unidos:

Antes mesmo da bola rolar para a estreia brasileira, Bruna já havia compartilhado diversos detalhes da nova rotina em solo norte-americano. A influenciadora alugou uma mansão em Orlando para servir como base da família durante a Copa do Mundo. O imóvel está localizado em um condomínio de alto padrão e deve receber parentes e amigos ao longo das próximas semanas.

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A viagem também foi marcada por uma série de publicações temáticas. Em uma delas, Bruna apareceu usando roupas nas cores da Seleção Brasileira e escreveu a mensagem "Vamos com Deus" antes do embarque. Desde a convocação de Neymar, ela tem demonstrado apoio público ao atacante, compartilhando homenagens e mensagens de incentivo ao camisa 10.

A presença de Bruna nos Estados Unidos tem sido vista como parte do suporte familiar ao jogador durante o Mundial. A influenciadora já havia afirmado que ela e toda a família estariam ao lado de Neymar durante a competição, independentemente dos resultados dentro de campo. O jogador do Santos não entrou em campo na estreia do Brasil já que se recupera de uma lesão na panturrilha direita.

Agora, após acompanhar a estreia diante dos marroquinos, Bruna deve permanecer nos Estados Unidos para os próximos compromissos da Seleção. O Brasil volta a campo na próxima sexta-feira (19), quando enfrenta o Haiti, às 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo.

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