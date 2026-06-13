logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Bruna Biancardi chega à estreia do Brasil na Copa em jatinho de R$ 250 milhões

Influenciadora desembarcou nos Estados Unidos acompanhada das filhas, familiares e amigos

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
13/06/2026 23:01
Favorite o Lance! no Google
Bruna Biancardi no avião de Neymar. (Foto: Divulgação/ Instagram)
Bruna Biancardi no avião de Neymar. (Foto: Divulgação/ Instagram)

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo contou com um reforço especial fora das quatro linhas. Presente no MetLife Stadium, em Nova Jersey, neste sábado (13), Bruna Biancardi acompanhou de perto o empate por 1 a 1 entre Brasil e Marrocos e voltou a ser assunto nas redes sociais por toda a estrutura montada para acompanhar Neymar durante o torneio.

continua após a publicidade
  • Lance!

    Travis Scott, Anitta e Tom Brady: veja famosos que assistiram à estreia do Brasil na Copa

    Fora de Campo
    Há 21 minutos
  • Multidão foi à Arena Copacabana acompanhar a estreia do Brasil na Copa contra o Marrocos (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

    Na festa em Copacabana, torcida lamenta empate do Brasil

    Copa do Mundo
    Há 26 minutos
  • Hakimi

    Hakimi celebra empate e diz que Seleção Brasileira é ‘uma das favoritas’ da Copa

    Copa do Mundo
    Há 28 minutos

    • A influenciadora desembarcou nos Estados Unidos ainda no meio da semana em um luxuoso jato particular avaliado em cerca de R$ 250 milhões. A viagem foi compartilhada por ela nas redes sociais e mostrou parte da comitiva que acompanhará os compromissos da Seleção Brasileira ao longo da competição.

    Ao lado de Bruna estavam as filhas Mavie, de 2 anos, e Mel, de 11 meses. A irmã da influenciadora, Bianca Biancardi, também participou da viagem, assim como babás e pessoas próximas da família, responsáveis por auxiliar nos cuidados das crianças durante a longa estadia nos Estados Unidos.

    continua após a publicidade

    Nos registros publicados durante o voo, Bruna mostrou momentos descontraídos das filhas brincando dentro da aeronave. A influenciadora revelou ainda algumas estratégias utilizadas para entreter as meninas durante a viagem, incluindo brinquedos, livros de atividades e pequenas surpresas preparadas pela equipe que acompanha a família.

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Bruna Biancardi ao lado de Karoline Lima na estreia do Brasil na Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/ Instagram)
    Bruna Biancardi ao lado de Karoline Lima na estreia do Brasil na Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/ Instagram)

    Família escolheu Orlando como base nos Estados Unidos:

    Antes mesmo da bola rolar para a estreia brasileira, Bruna já havia compartilhado diversos detalhes da nova rotina em solo norte-americano. A influenciadora alugou uma mansão em Orlando para servir como base da família durante a Copa do Mundo. O imóvel está localizado em um condomínio de alto padrão e deve receber parentes e amigos ao longo das próximas semanas.

    continua após a publicidade

    A viagem também foi marcada por uma série de publicações temáticas. Em uma delas, Bruna apareceu usando roupas nas cores da Seleção Brasileira e escreveu a mensagem "Vamos com Deus" antes do embarque. Desde a convocação de Neymar, ela tem demonstrado apoio público ao atacante, compartilhando homenagens e mensagens de incentivo ao camisa 10.

    A presença de Bruna nos Estados Unidos tem sido vista como parte do suporte familiar ao jogador durante o Mundial. A influenciadora já havia afirmado que ela e toda a família estariam ao lado de Neymar durante a competição, independentemente dos resultados dentro de campo. O jogador do Santos não entrou em campo na estreia do Brasil já que se recupera de uma lesão na panturrilha direita.

    Agora, após acompanhar a estreia diante dos marroquinos, Bruna deve permanecer nos Estados Unidos para os próximos compromissos da Seleção. O Brasil volta a campo na próxima sexta-feira (19), quando enfrenta o Haiti, às 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo.

    + Aposte na vitória da Seleção Brasileira!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo
    ColunasAnálise tática do Guffo: um ponto bom, uma estreia preocupante do BrasilHá 1 minuto
    Lucas Paquetá em Brasil x Marrocos (Foto: Rodolfo Buhrer/AGIF/Folhapress)
    Seleção BrasileiraPaquetá diz que ansiedade tomou conta do Brasil: 'Não podemos deixar'Há 13 minutos
    A Escócia abriu o placar diante do Haiti neste sábado (13). (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Copa do MundoVeja gol em Haiti x Escócia: McGinn abre o placarHá 20 minutos
    Ancelotti e Vini Jr na partida entre Brasil e Marrocos (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
    Seleção BrasileiraImprensa internacional detona estreia do Brasil e coloca Vini Jr como salvador de AncelottiHá 22 minutos
    Fora de CampoFelipão critica dupla do Brasil contra o Marrocos: 'Eu culpo'Há 22 minutos
    Fora de CampoTravis Scott, Anitta e Tom Brady: veja famosos que assistiram à estreia do Brasil na CopaHá 25 minutos

    Mais LANCE!

    Multidão foi à Arena Copacabana acompanhar a estreia do Brasil na Copa contra o Marrocos (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)
    Na festa em Copacabana, torcida lamenta empate do Brasil
    Hakimi
    Hakimi celebra empate e diz que Seleção Brasileira é 'uma das favoritas' da Copa
    Rizek dá puxão de orelha em Denílson após jogo do Brasil: 'Que jogo você viu?'
    Carlo Ancelotti, técnico da Seleção, durante Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo
    Ancelotti: 'Objetivo é classificar, passar de fase e melhorar com o tempo'
    Ancelotti orienta jogadores do Brasil à beira do gramado na estreia da Copa do Mundo (Foto: DARRIAN TRAYNOR / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES)
    Ancelotti vê Brasil 'ansioso' em estreia na Copa e evita análises individuais
    Vini Jr. é derrubado no empate entre Brasil e Marrocos na estreia da Copa do Mundo (Foto: Jewel SAMAD / AFP)
    Quando foi a última vez que o Brasil empatou em uma estreia de Copa?
    Paulo Nunes durante transmissão do Seleção Sportv. (Foto: Reprodução)
    Paulo Nunes é sincero após partida entre Brasil e Marrocos: 'Assustado'
    Vini Jr
    Eleito o melhor em campo, Vini Jr reclama do gramado após empate entre Brasil x Marrocos
    Fabinho em Brasil x Marrocos (Darrian Traynor / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Fabinho revela fator importante para o Brasil ter empatado com o Marrocos
    Vini Jr. vibra ao marcar o primeiro gol do Brasil na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Vini Jr iguala números de Ronaldinho Gaúcho em Copas do Mundo
    Romário e Fernanda Gentil protagonizaram climão durante ao vivo. (Foto: Reprodução)
    Romário protagoniza climão com Fernanda Gentil ao vivo: 'Não entende'
    Brasil x Marrocos: Brasileiros dominam MetLife Stadium lotado
    Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo diante do Marrocos. (Foto: Danilo Fernandes /Fotoarena/Folhapress)
    Bruno Guimarães lamenta empate da Seleção contra Marrocos na Copa: 'Peso da estreia'