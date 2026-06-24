Danilo destaca evolução do Brasil na Copa do Mundo e aponta caminho para o título Lateral destaca consistência defensiva e entrega coletiva na vitória em Miami

Em grande atuação, o Brasil venceu a Escócia por 3 a 0 e carimbou a vaga para a Segunda Fase da Copa do Mundo. Após a partida, disputada em Miami, Danilo, jogador do Flamengo, destacou a evolução da equipe comandada por Carlo Ancelotti e comparou o desempenho desta quarta-feira (24) com a vitória sobre o Haiti na rodada anterior.

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➡️ Qual vai ser o 1º adversário do Brasil no mata-mata da Copa do Mundo?

— Sem dúvida nenhuma. Como eu falei dias atrás, era importante que a gente aprendesse rápido, evoluísse rápido e não demorasse tanto para assimilar as coisas dentro dos jogos. Penso que hoje fizemos uma partida muito melhor do que o segundo tempo contra o Haiti. Tivemos muito controle, boa ocupação dos espaços e uma boa organização em campo. Isso facilita bastante as jogadas e também ajuda quem entra durante a partida. Estou satisfeito e acho que a equipe também tem que estar satisfeita. Mas com os pés no chão, porque ainda há muito trabalho pela frente — afirmou Danilo, lateral da Seleção Brasileira, após a classificação para a Segunda Fase da Copa do Mundo.

Danilo apontando para o escudo da CBF na camisa da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/Fifa)

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O lateral também ressaltou a entrega coletiva da equipe e apontou o comprometimento dos jogadores como um dos fatores para o crescimento da Seleção ao longo da competição, principalmente pensando em título.

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— É importante que a gente cresça também nesse aspecto. Já falei algumas vezes que a nossa chance nesta Copa do Mundo passa por todo mundo se entregar de corpo e alma, sem economizar nada dentro de campo. É por isso que temos entendido esse espírito. Hoje foi uma demonstração disso. As distâncias estavam curtas, a equipe estava compacta e conseguíamos pressionar novamente logo após perder a bola. Isso trouxe muitos frutos durante o jogo — afirmou.

Com o passaporte garantido para a segunda fase do Mundial, a Seleção Brasileira agora aguarda a definição do Grupo F, que conta com Japão, Holanda e Suécia na disputa pelas primeiras posições. Para Danilo, porém, não existe adversário ideal para o mata-mata.

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— Não existe adversário ideal. Como eu disse, o mais importante era a nossa evolução. Chegamos ao último jogo da fase de grupos fazendo uma partida importante, madura, e agora vamos encarar quem vier pela frente com esperança, alegria e a consciência de que somos o Brasil — opinou Danilo.