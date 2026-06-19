Copa do Mundo: palpites para Brasil x Haiti dividem torcedores na Filadélfia
Vitória da Seleção é unanimidade entre os brasileiros, mas placares divergem
*Em parceria com Fernando David
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FILADÉLFIA (EUA) - Torcedores estão na expectativa pela primeira vitória da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 nesta sexta-feira (19), contra o Haiti, pela segunda rodada da fase de grupos. Ao Lance!, fãs deram seus palpites para o jogo, que acontece a partir das 21h30 (de Brasília), no Lincoln Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.
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Com nove placares favoráveis ao Brasil e apenas dois ao Haiti, a maioria aposta no triunfo da equipe comandada por Carlo Ancelotti. No entanto, as diferenças entre os escores indicados pelos torcedores demonstram uma divergência no nível de confiança.
Sete palpites indicam vitória do Brasil com pelo menos três gols, sendo o placar mais repetido de 3 a 0. Outros dois brasileiros, palmeirense e gremista, esperam um confronto mais difícil para o Brasil e arriscam os placares de 2 a 0 e 1 a 0, respectivamente.
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Vestido com a amarelinha, um pequeno torcedor inglês espera ver goleada em campo: 4 a 1. Um torcedor do Flamengo mira em um placar mais elástico ainda: 4 a 0.
Já um torcedor mirim do Haiti acredita que a seleção caribenha é capaz de superar o favoritismo do único pentacampeão mundial: 2 a 1. A mãe dele deixa o coração falar mais alto e repete o placar, mas, pela razão, também fala em 3 a 1 para o Brasil.
Tudo sobre Brasil x Haiti (onde assistir, horário, arbitragem e escalações)
✅ Ficha do jogo: Brasil x Haiti
- Competição: Copa do Mundo da FIFA 2026 (Grupo C - 2ª rodada)
- 📅 Data: Sexta-feira, 19 de junho de 2026
- ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)
- 📺 Onde assistir: TV Globo e SBT (TV aberta); Cazé TV, ge tv e NSports (YouTube); SporTV (TV fechada); Globoplay (streaming)
📋 Prováveis Escalações
🟡🟢 Brasil
Alisson Becker; Danilo Luiz, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Fabinho e Bruno Guimarães; Raphinha, Lucas Paquetá e Vinicius Júnior; Matheus Cunha. Técnico: Carlo Ancelotti.
⚪🔵 Haiti
Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Ade, Hannes Delcroix e Martin Experience; Louicius Deedson, Danley Jean Jacques, Jean-Ricner Bellegarde e Josué Casimir; Wilson Isidor e Duckens Nazon. Técnico: Sebastien Migne.
Brasil x Haiti
⚽ MELHOR PALPITE: Aposte em Vini Jr. para marcar a qualquer altura em Brasil x Haiti @1.48
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