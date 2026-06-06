Coordenador da Seleção, Rodrigo Caetano detalha situação física de Wesley

O coordenador executivo da Seleção Brasileira, Rodrigo Caetano, afirmou que ainda é cedo para determinar a gravidade da lesão sofrida por Wesley durante o amistoso contra o Egito, neste sábado (6), em Cleveland (EUA). O lateral-direito deixou o campo aos 16 minutos do primeiro tempo com dores na virilha e será submetido a exames em Nova Jersey para avaliação do problema.

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Após a partida, Caetano disse que a comissão técnica aguarda os resultados dos exames antes de qualquer definição sobre a condição do jogador e sua permanência no grupo para a Copa do Mundo.

— Não gostaríamos de ter esse tipo de preocupação hoje. Todos os cuidados foram tomados nessa preparação, físicos, exames, enfim, mas esse tipo de situação que aconteceu com ele é inerente ao jogo. Várias seleções vêm tendo esse problema. A gente espera que amanhã, nos exames, a gente confirme que ele não tenha nada grave e possa ficar conosco. Qualquer diagnóstico, qualquer palavra agora é precipitada. A gente volta pra Nova Jersey. No dia de amanhã, a gente vai estar fazendo exames comandados aí pelo Dr. Rodrigo Lasmar e, assim que tivermos uma posição, a gente vai comunicar.

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Wesley é a principal opção para a lateral direita da equipe comandada por Carlo Ancelotti e sua saída gerou preocupação na delegação brasileira. Rodrigo Caetano destacou que o risco de lesões faz parte da rotina dos atletas, especialmente após uma temporada com sequência de partidas.

— Esse risco (de lesão) infelizmente é inerente a todo atleta por conta do período, alguns em final de temporada, e isso gera essa carga de jogos. O Wesley é um jogador muito importante, um jogador que cresceu demais. O próprio Mister falou sobre isso, ele cresceu no futebol italiano, principalmente no setor defensivo. É natural essa apreensão. Eu poderia te dizer que todos nós estamos preocupados, natural. Mas a gente espera que amanhã tenhamos uma boa notícia.

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Wesley não conversou com a imprensa na zona mista após a partida. Mancando, o lateral não passou pela área destinada à entrevistas e seguiu direto para o ônibus da delegação.

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Rodrigo Caetano, coordenador executivo da Seleção Brasileira, fala sobre Wesley (Foto: Márcio Dolzan / Lance!)

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