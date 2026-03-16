Convocação de Ancelotti: siga ao vivo a escolha dos jogadores da Seleção

O técnico Carlo Ancelotti anunciará a convocação da Seleção Brasileira para amistosos contra França e Croácia nesta segunda-feira (16), às 15h30 (de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), com transmissão ao vivo da "Lance!TV" a partir das 14h. Assista ao vídeo acima.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Siga a convocação de Ancelotti

13h - Fala, pessoal! Estamos começando a nossa cobertura da convocação de Carlo Ancelotti. A seguir, confira informações e especulações dos últimos dias.

continua após a publicidade

Teremos novidades? Desde que a pré-lista foi encaminhada à Fifa, diversos nomes se tornaram públicos, e chamou especial atenção os de jogadores que ainda não foram convocados pelo treinador. Entre eles estão os atacantes Rayan, ex-Vasco e hoje no Bournemouth; Igor Thiago, do Brentford; Endrick, do Lyon; e Neymar. Será que receberão a primeira oportunidade?

Disputas intensas! Ao longo da semana, o Lance! analisou os concorrentes em cada um dos setores do campo: goleiros, laterais, zagueiros, meio-campistas e atacantes.

continua após a publicidade

Ausência de peso? Com lesão muscular, Estêvão é dúvida para a convocação de Carlo Ancelotti. O jogador desfalcou o Chelsea pelo sexto jogo consecutivo e não tem um prazo exato para retornar aos gramados.

Gostou do que viu? Com direito a gol de falta, o zagueiro Léo Pereira brilhou na vitória do Flamengo por 3 a 0 contra o Botafogo. A grande atuação foi acompanhada de perto por Ancelotti no Nilton Santos. A expectativa, agora, é pela presença do defensor na lista.

Craques brilharam! Na véspera da convocação, Raphinha marcou um hat-trick e outros brasileiros brilharam nos gramados da Europa. Na Inglaterra, Matheus Cunha e Casemiro também balançaram as redes, Alisson garantiu mais um clean sheet, enquanto Endrick teve boa participação na França.

E o Neymar? A grande expectativa da lista de Ancelotti é o retorno de Neymar. O desempenho no clássico entre Santos e Corinthians, porém, deixou a sensação de que uma eventual convocação para a Seleção passaria muito mais pelo histórico do craque do que pelo que ele mostrou em campo.

Baixas importantes! Além de Rodrygo, já fora da Copa do Mundo, o Brasil tem as seguintes baixas para esta convocação: Bruno Guimarães, Estêvão, Éder Militão, Caio Henrique, Vanderson e John.

Novidade tricolor? Nesta manhã, a CBF consultou o Fluminense para saber qual a situação do visto de Martinelli para os Estados Unidos, local de disputa dos próximos amistosos e da Copa do Mundo deste ano.