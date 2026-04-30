Venda oficial do álbum da Copa do Mundo começa nesta quinta; veja detalhes

O álbum da Copa do Mundo de 2026, produzido pela Panini, começou a ser vendido nesta quinta-feira (30). O Lance! visitou a fábrica da empresa e te conta todos os detalhes do livro, preços e muito mais.

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O álbum conta com alguns tipos diferentes de figurinhas. Além de todas as seleções, os colecionadores agora também poderão adquirir cromos do "Museu das Copas", onde você pode encontrar e colar várias figurinhas com times históricos em Copas do Mundo.

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Assim como na última edição, a Coca-Cola também fez uma parceria e contará com figurinhas específicas, que virão coladas no rótulo de garrafas. Um setor do álbum é dedicado apenas para estes cromos.

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Veja também o que disse Romy Gai, diretor comercial da Fifa:

- Poucas tradições capturam o espírito e a emoção da Copa do Mundo da FIFA como a coleção de figurinhas da Panini. À medida que cresce a expectativa para o que será o maior e melhor evento esportivo que o mundo já viu, este lançamento oferece aos fãs ao redor do mundo uma maneira única de se envolver com o torneio, reunindo jogadores, seleções e cidades-sede em um formato que marcou gerações da cultura do futebol - afirmou.

Detalhes do álbum da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Gabriel Britto e Lucas Cremonese/Lance!)

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Preços

Os envelopes de figurinhas custarão R$ 7,00 cada. Cada pacote entregará sete cromos ao consumidor, a não ser que ele seja premiado com uma "Extra Sticker", neste caso, são 8 adesivos.

Além disso, mais uma vez teremos figurinhas grudadas nos rótulos da Coca-Cola.

Confira a tabela de preços dos pacotes e álbuns:

Pacotes - R$ 7,00

Álbum brochura - R$ 24,90

Álbum Capa Dura - R$ 74,90

Álbum Capa Dura Prata - R$ 79,90

Álbum Capa Dura Ouro - R$ 79,90

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