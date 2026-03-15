Convocação de Ancelotti: Raphinha faz hat-trick, e brasileiros brilham na Europa

Na véspera da convocação da Seleção Brasileira de Ancelotti, Raphinha marcou um hat-trick, e os brasileiros brilharam nos gramados da Europa, neste domingo (15). Na Inglaterra, Matheus Cunha e Casemiro também balançaram as redes, Alisson garantiu mais um clean sheet, enquanto Endrick teve boa participação na França.

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Barcelona 5x2 Sevilla - Raphinha brilha para Ancelotti

Na grande vitória do Barcelona, Raphinha marcou os dois primeiros gols do confronto em cobranças de pênaltis, que é uma das principais valências do camisa 11. No segundo tempo, o brasileiro fez o 4º gol da equipe com apenas cinco minutos e foi considerado o melhor jogador da partida.

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Um dos principais jornais da Espanha, o "Marca" deu nota 10 para a atuação de Raphinha na véspera da convocação de Ancelotti. O "Mundo Deportivo", da Catalunha, classificou a apresentação do brasileiro como "estelar", sendo elogiado pela generosidade em campo e brilhante pelos três gols marcados.

Manchester United 3x1 Aston Villa - Casemiro e Matheus Cunha decisivos

No triunfo do Manchester United sobre o Aston Villa, Casemiro foi responsável destravar o placar aproveitando uma cobrança de escanteio e surgindo no primeiro pau para desviar de cabeça e estufar as redes. Os visitantes empataram, mas Matheus Cunha recebeu um grande passe em profundidade de Bruno Fernandes e tocou na saída de Dibu Martínez. O camisa 10 ainda participou da criação do gol de Sesko, que fechou a conta em favor dos Red Devils.

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➡️ Casemiro e Matheus Cunha somam 25% dos gols do Manchester United na Premier League

Casemiro comemora gol do Manchester United sobre o Aston Villa, pela Premier League (Foto: Oli Scarff/AFP)

Liverpool 1x1 Tottenham - Alisson se recupera, e Richarlison brilha para Ancelotti

Fora do jogo de ida das oitavas de final da Champions League contra o Galatasaray, Alisson se recuperou de uma pequena lesão muscular e foi titular pelo Liverpool contra o Tottenham. O goleiro brasileiro fez duas grandes defesas, voltou bem e está apto a voltar a defender a Seleção de Ancelotti após desfalcar a equipe nas duas últimas Datas Fifa.

Por outro lado, Richarlison foi a principal arma ofensiva do Tottenham e decisivo pelos Spurs. No primeiro tempo, o brasileiro aproveitou uma cobrança de escanteio, ganhou dos defensores e cabeceou para grande defesa de Alissona. No segundo tempo, o centroavante foi lançado em profundidade, dividiu com Van Dijk e bateu de canhota para outra intervenção do compatriota. Mas aos 45 do segundo tempo, o atacante recebeu um passe na área de Kolo Muani e finalizou sem dar chances para o goleiro do Liverpool e deixar o placar igual.

Richarlison comemora gol de empate do Tottenham sobre o Liverpool (Foto: Darren Staples/AFP)

Le Havre 0x0 Lyon - Endrick é participativo, mas passa em branco

Na França, Endrick participou ativamente com a camisa do Lyon contra o Le Havre, mas não conseguiu estufar as redes. O brasileiro criou a principal oportunidade da equipe na etapa inicial, mas parou em grande defesa de Diaw, além de ter forçado a expulsão de Zagadou em um lance que teria chance clara e manifesta de gol.

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