Seleção Brasileira consulta Fluminense por Martinelli antes da convocação

Ancelotti convoca a Seleção Brasileira nesta quinta-feira (16), às 15h30 (de Brasília). A CBF ainda ajusta os últimos detalhes da lista final. Nesta manhã, a entidade consultou o Fluminense para saber qual a situação do visto de Martinelli para os Estados Unidos, local de disputa dos próximos amistosos e da Copa do Mundo deste ano.

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➡️Ancelotti faz convocação nesta segunda para encaminhar Seleção da Copa

Martinelli foi observado por Ancelotti nas últimas semanas. O jogador começou 2026 com destaque no Fluminense, se tornando o principal jogador do time. A equipe de Luis Zubeldía tem o melhor aproveitamento entre os times da Série A do Brasileirão na temporada.

O nome do volante não veio à público nos últimos dias por presença na pré-lista da convocação. O Lance! procurou o Fluminense para saber se houve notificação por parte da CBF, mas o clube não confirmou. A possível ausência nessa lista prévia, porém, não muda nada na prática. A relação não garante uma convocação, tampouco impede um nome de fora de ser chamado.

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No dia 26 de março, a Seleção Brasileira encara a França, às 17h (de Brasília), enquanto o duelo contra a Croácia será no dia 31 de março, às 21h (de Brasília). Ambos os jogos serão disputados nos Estados Unidos, que será palco principal da Copa do Mundo.

A expectativa da convocação de Martinelli aumentou nas últimas semanas por conta da contusão de Bruno Guimarães. Nome certo para a Copa do Mundo, o volante teve uma lesão de grau 3 no músculo posterior da coxa esquerda

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Carlo Ancelotti convocará a Seleção Brasileira pela 5ª vez visando a preparação da equipe para a Copa do Mundo. O treinador tem oito partidas à frente da Amarelinha com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas.

Carlo Ancelotti na partida entre Fluminense e Grêmio, no Maracanã (Foto: Pedro Brandão/Lance!)

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O que vem por aí para o Fluminense?

Na próxima rodada do Brasileirão, o Fluminense realiza clássico com o Vasco no Maracanã, já nesta quarta-feira (18), às 21h30 (Brasília). No mesmo dia, porém duas horas antes, o Athletico-PR recebe o Cruzeiro na Arena da Baixada.

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