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O desempenho de Neymar no clássico entre Santos e Corinthians, neste domingo, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, deixou a sensação de que uma eventual convocação para a Seleção Brasileira passaria muito mais pelo histórico do craque do que pelo que ele mostrou em campo. Se depender apenas da atuação diante do rival paulista, o chamado do técnico Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (16) dificilmente seria sustentado pelo rendimento recente.

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Desde que passou por uma artroscopia no joelho esquerdo, no fim do ano passado, Neymar ainda busca recuperar ritmo e confiança. Em 2026, o camisa 10 disputou apenas quatro partidas, somando 315 minutos em campo. Na Vila, o cenário observado pelos representantes da comissão técnica da Seleção reforçou a impressão de que o atacante ainda está em processo de retomada física e técnica.

Em um camarote do estádio estavam o preparador de goleiros da Seleção, Cláudio Taffarel, além dos auxiliares Mino Fulco e Francisco Mauri. A missão do trio foi observar de perto a forma física do jogador, sua mobilidade e se o camisa 10 está plenamente recuperado da lesão. Além da observação in loco, a comissão também tem mantido conversas com o staff do atleta e com o departamento médico do Santos.

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Antes mesmo de a bola rolar, o jogador protagonizou um momento familiar: pediu a bênção para a mãe, Nadine Gonçalves, e para a avó, Dona Berenice, que acompanhavam o clássico de um camarote da Vila Belmiro. O pai, Neymar da Silva Santos, também estava no estádio, em outro setor.

Dentro de campo, Neymar até tentou participar do jogo, buscou a bola e se movimentou, mas teve atuação discreta. Em vários momentos demonstrou falta de ritmo, com dificuldades em domínios que normalmente executa com naturalidade. A própria expressão corporal do jogador indicava incômodo com as limitações.

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Três lances no primeiro tempo evidenciaram esse cenário. No principal deles, aos 47 minutos, recebeu lançamento dentro da área, mas se embolou com a bola e acabou errando o cruzamento. Antes disso, aos 17, viu Memphis Depay puxar um contra-ataque e abrir o placar com um belo chute colocado para o Corinthians.

Quatro minutos depois, porém, a simples presença de Neymar ajudou a mudar o roteiro da partida. Ao pressionar a saída de bola, acabou atrapalhando o zagueiro Gabriel Paulista, que se atrapalhou e deixou a bola limpa para Gabriel Barbosa. O atacante avançou e marcou o gol de empate santista.

Aos 39, o camisa 10 ainda levou um susto após uma entrada dura de Raniele. Neymar chegou a demonstrar incômodo no tornozelo, mas rapidamente se recuperou e seguiu na partida.

O segundo tempo manteve o mesmo panorama. Neymar seguiu buscando o jogo, mas errando passes pouco comuns para seu padrão e desperdiçando oportunidades. Atuando mais pelo lado esquerdo do ataque santista, tentou organizar algumas jogadas, mas sem grande impacto no ritmo da equipe.

Chamou a atenção um longo papo com Memphis Depay antes da cobrança de uma falta, enquanto um jogador do Santos recebia atendimento médico. Já na reta final da partida, o camisa 10 ainda teve uma boa oportunidade de cabeça ao se antecipar à marcação.

Nos acréscimos, apareceu a chance que poderia mudar a narrativa da tarde. Em um contra-ataque, Neymar foi derrubado na entrada da área. Na cobrança da falta, tentou surpreender o goleiro com um chute rasteiro, mas errou feio a pontaria.

Se dentro de campo ainda busca a melhor versão, fora dele o próprio jogador deixou no ar uma possibilidade que poucos imaginavam ouvir: a de ficar fora da próxima Copa do Mundo. Ao final da partida, Neymar adotou um tom cauteloso ao falar sobre a Seleção.

— Estou trabalhando para isso. Obviamente meu desejo é voltar à Seleção e jogar uma Copa do Mundo. Mas cabe à comissão escolher. Se eu estiver lá ou não, sempre torcerei pela Seleção — afirmou.

A frase resume bem o momento do camisa 10. A história construída por Neymar com a camisa amarela ainda pesa — e muito — na balança. É o maior artilheiro da história da equipe, com 79 gols. Mas, neste momento, a decisão está nas mãos de Ancelotti. E, principalmente, no tempo que o próprio Neymar terá para provar que ainda pode ser decisivo no maior palco e na maior competição do futebol.

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