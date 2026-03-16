Seleção Brasileira: lesões cortam seis nomes da convocação de Ancelotti para amistosos
Lesões assombram preteridos do italiano
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Carlo Ancelotti convoca a Seleção Brasileira nesta segunda-feira (16) para os últimos amistosos antes da Copa do Mundo. A equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrentará a França, em Boston, no dia 26, e a Croácia, em Orlando, no dia 31, nos Estados Unidos.
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Alguns jogadores que vinham sendo observados e convocados pelo treinador italiano não deverão aparecer na relação em decorrência de problemas físicos. Lesões afastaram nomes importantes da disputa por vaga justamente na reta final de preparação para o Mundial.
💊 Confira abaixo a lista de jogadores que sairam do radar de Ancelotti para essa convocação da Seleção Brasileira:
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Estêvão (Chelsea) - 🎯Atacante
Com uma lesão muscular, Estêvão não estará na convocação de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira. O jogador desfalcou o Chelsea pelo sexto jogo consecutivo e não tem um prazo exato para retornar aos gramados.
Rodrygo (Real Madrid) - 🎯Atacante
O camisa 11 do Real Madrid rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito. Com a gravidade da contusão, o atleta se despede do restante da temporada europeia e também não terá condições físicas de disputar a Copa do Mundo.
Militão (Real Madrid) - 🛡️Zagueiro
Considerado um dos pilares do sistema defensivo de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira, Éder Militão figurava entre os principais zagueiros do futebol mundial em 2025/26 até ser novamente abatido por um antigo fantasma: os recorrentes problemas físicos. O zagueiro está fora de ação no Real Madrid desde dezembro.
Antes da mais recente lesão na perna esquerda, já havia sido baixa por 12 dias devido a um problema muscular no adutor da perna direita, registrado no amistoso do Brasil contra a Tunísia, em novembro.
Considerando o tempo de recuperação do atual problema físico, a volta do atleta deve ocorrer próxima ao início da Copa, estimadamente entre o final de abril e início de maio.
Caio Henrique (Monaco) - 🚀 Lateral
O lateral-esquerdo do Monaco sofreu uma lesão de grau 2 na coxa direita durante a vitória por 3 a 1 sobre o PSG, na última sexta-feira (6), e deve ficar afastado dos gramados por até um mês.
Caio Henrique vinha sendo presença constante nas listas de Ancelotti e era um dos nomes cotados para integrar o grupo que disputará a Copa do Mundo. A lesão, no entanto, interrompe a sequência do jogador justamente na reta final de preparação para o Mundial.
Vanderson (Monaco) - 🚀 Lateral
Vanderson tenta se recuperar de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, sofrida no duelo entre PSG e Monaco. Com isso, o lateral-direito se vê distante da lista para os amistosos, e também da Copa do Mundo.
Vanderson foi chamado por Carlo Ancelotti na primeira convocação feita pelo treinador italiano na Seleção Brasileira para os jogos contra Equador e Paraguai. O lateral-direito chegou a ser chamado para os duelos com Chile e Bolívia, mas precisou ser cortado por conta de uma lesão na panturrilha, em agosto. Nas últimas duas convocações, Vanderson também não esteve na lista graças à uma outra lesão na coxa, que o afastou dos gramados por quase dois meses.
John (Nottingham Forest) - 🧤Goleiro
Lesionado, John não entra em campo desde o início de janeiro após passar por uma artroscopia no joelho esquerdo. O ex-jogador do Botafogo foi convocado para os últimos dois amistosos da Seleção Brasileira, mas não saiu do banco de reservas. Nesta convocação, o goleiro não tem condições físicas para estar na lista de Ancelotti para os duelos contra França e Croácia.
Ancelotti convoca Seleção Brasileira nesta segunda (16)
Carlo Ancelotti realizará sua penúltima convocação antes de oficializar a lista de atletas chamados para disputar a Copa do Mundo nesta segunda-feira (16). Saiba mais detalhes:
➡️ Convocação de Ancelotti: quem sai na frente na disputa de goleiro?
➡️ Convocação de Ancelotti: quem sai na frente na disputa da zaga?
➡️ Convocação da Seleção Brasileira: quem sai na frente na disputa pelas laterais?
➡️ Convocação da Seleção Brasileira: quem sai na frente na disputa pelo ataque?
➡️ Convocação da Seleção Brasileira: quem sai na frente na disputa pelo meio-campo?
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