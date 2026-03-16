Convocação da Seleção: Bebeto avalia se Ancelotti deve levar Neymar
Lista para os amistosos contra França e Croácia será anunciada nesta segunda
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Carlo Ancelotti vai anunciar a convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra França e Croácia na tarde desta segunda-feira (16). Antes da lista ser anunciada, o Lance! conversou de maneira exclusiva com Bebeto, campeão do mundo com a Amarelinha em 1994.
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Em entrevista ao Lance!, Bebeto avaliou se Neymar, craque do Santos, deve ser convocado pelo técnico italiano.
- Como não vai levar o Neymar? Tem que levar. Para mim, é o único jogador diferente mesmo, diferenciado, o cara que tem recursos, improvisos. Acho craque, e a gente precisa do craque. Ele tem que estar jogando - começou Bebeto.
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Com Carlo Ancelotti, Neymar ainda não foi convocado para a Seleção Brasileira. O camisa 10 do Santos estava lesionado, mas voltou aos gramados neste domingo (15), contra o Corinthians, no empate por 1 a 1 na Vila Belmiro.
Ainda no papo com a reportagem do Lance!, Bebeto revelou que acredita no grupo da Seleção Brasileira, mas lamentou as lesões de Rodrygo e Bruno Guimarães.
- Acho que o Brasil montou uma base forte. Teve a infelicidade de perder o Bruno Guimarães, que vinha bem demais. Teve uma lesão séria, mas vai se recuperar e voltar para a Copa. Dá tempo de recuperar, mas é outro que vem muito bem. Essa perda do Rodrygo me deixou um pouco preocupado - comentou Bebeto.
Pré-lista de Ancelotti sugere novidades para a convocação da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti já tem o elenco base da Seleção Brasileira que irá disputar a Copa do Mundo definido, mas ainda falta definir pelo menos oito nomes para a competição que começará em menos de três meses. E há sempre o risco de lesões. Por isso, a convocação da Seleção Brasileira nesta segunda-feira (16), a última antes da definição de quem vai para o Mundial, é tão aguardada. A seguir, o Lance! mostra o que já se sabe da pré-lista de convocados.
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Antes de mais nada, um parêntese: a pré-lista de convocados, ou "lista larga", é um comunicado formal que a CBF faz à Fifa com jogadores que estão no radar da Seleção Brasileira para os próximos jogos. Os clubes, então, são informados que podem ter de ceder determinados jogadores à equipe nacional — em Datas Fifa, a liberação é obrigatória. No geral, a pré-lista inclui uma relação próxima a 50 nomes, enquanto que a convocação final se restringe a 26.
Desde que a pré-lista foi encaminhada à Fifa, há dez dias, diversos nomes se tornaram públicos, e chamou especial atenção os de jogadores que ainda não foram convocados pelo treinador.
Entre eles estão os atacantes Rayan, ex-Vasco e hoje no Bournemouth; Igor Thiago, do Brentford; Endrick, do Lyon; e Neymar.
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O atacante do Santos não é convocado desde que sofreu grave lesão em jogo da Seleção, em 2024. Ele esteve em diferentes pré-listas no ano passado, com Dorival Júnior e com o próprio Ancelotti, mas invariavelmente acabou de fora por causa de lesões ou condição física abaixo do ideal.
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