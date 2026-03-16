Com ou sem Neymar? IA sugere lista de convocação da Seleção Brasileira

O treinador Carlo Ancelotti irá apresentar os 26 nomes da convocação da Seleção Brasileira, nesta segunda-feira (16), para os amistosos contra França e Croácia. O evento será realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), às 15h (de Brasília). Diante do cenário, o Lance! pediu para o Chat GPT simular a possível lista do técnico.

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➡️ Redação do Lance! projeta convocação da Seleção Brasileira

Os próximos compromissos da Seleção acontecem nos dias 26 e 31 de março. O primeiro desafio será contra a seleção da França, às 17h (de Brasília), e posteriormente, será a vez da Croácia. Ambos os jogos serão disputados nos Estados Unidos, que será o palco principal da Copa do Mundo.

Carlo Ancelotti convocará a Seleção Brasileira pela 5ª vez visando a preparação da equipe para a Copa do Mundo. O treinador tem oito partidas à frente da Amarelinha com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas.

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A principal pergunta a ser respondida para a convocação desta segunda-feira (16) é se o atacante Neymar, do Santos, voltará a estar presente na Seleção Brasileira. Após períodos de lesões, o camisa 10 virou uma presença incerta na equipe do técnico italiano.

Para a inteligência artificial do Chat GPT, o jogador do Peixe tem chances remotas de aparecer na lista de Carlo Ancelotti. Ao tentar prever os 26 selecionados, o recurso tecnológico desconsiderou a convocação de Neymar. Veja a lista abaixo:

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Convocação da Seleção Brasileira pela IA

Goleiros

Alisson Becker (Liverpool) Ederson Moraes (Fenerbahçe) Hugo Souza (Corinthians)

Laterais

Wesley (Roma)

Alex Sandro (Flamengo)

Yan Couto (Borussia Dortmund)

Carlos Augusto (Inter de Milão)

Zagueiros

Marquinhos (PSG)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Bremer (Juventus)

Léo Pereira (Flamengo)

Meias

Casemiro (Manchester United) Andreas Pereira (Palmeiras) Douglas Luiz (Aston Villa) João Gomes (Wolverhampton) André (Wolverhampton) Lucas Paquetá (Flamengo) Andrey (Chelsea)

Atacantes

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Matheus Cunha (Manchester United)

Raphinha (Barcelona)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Endrick (Lyon)

Richarlison (Tottenham)

João Pedro (Chelsea)

Savinho (Manchester City)

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