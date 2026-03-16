Com ou sem Neymar? IA sugere lista de convocação da Seleção Brasileira
Camisa 10 do Santos é dúvida para lista de Carlo Ancelotti
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O treinador Carlo Ancelotti irá apresentar os 26 nomes da convocação da Seleção Brasileira, nesta segunda-feira (16), para os amistosos contra França e Croácia. O evento será realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), às 15h (de Brasília). Diante do cenário, o Lance! pediu para o Chat GPT simular a possível lista do técnico.
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Os próximos compromissos da Seleção acontecem nos dias 26 e 31 de março. O primeiro desafio será contra a seleção da França, às 17h (de Brasília), e posteriormente, será a vez da Croácia. Ambos os jogos serão disputados nos Estados Unidos, que será o palco principal da Copa do Mundo.
Carlo Ancelotti convocará a Seleção Brasileira pela 5ª vez visando a preparação da equipe para a Copa do Mundo. O treinador tem oito partidas à frente da Amarelinha com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas.
A principal pergunta a ser respondida para a convocação desta segunda-feira (16) é se o atacante Neymar, do Santos, voltará a estar presente na Seleção Brasileira. Após períodos de lesões, o camisa 10 virou uma presença incerta na equipe do técnico italiano.
Para a inteligência artificial do Chat GPT, o jogador do Peixe tem chances remotas de aparecer na lista de Carlo Ancelotti. Ao tentar prever os 26 selecionados, o recurso tecnológico desconsiderou a convocação de Neymar. Veja a lista abaixo:
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Convocação da Seleção Brasileira pela IA
Goleiros
- Alisson Becker (Liverpool)
- Ederson Moraes (Fenerbahçe)
- Hugo Souza (Corinthians)
Laterais
- Wesley (Roma)
- Alex Sandro (Flamengo)
- Yan Couto (Borussia Dortmund)
- Carlos Augusto (Inter de Milão)
Zagueiros
- Marquinhos (PSG)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Bremer (Juventus)
- Léo Pereira (Flamengo)
Meias
- Casemiro (Manchester United)
- Andreas Pereira (Palmeiras)
- Douglas Luiz (Aston Villa)
- João Gomes (Wolverhampton)
- André (Wolverhampton)
- Lucas Paquetá (Flamengo)
- Andrey (Chelsea)
Atacantes
- Vinícius Júnior (Real Madrid)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Raphinha (Barcelona)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- Endrick (Lyon)
- Richarlison (Tottenham)
- João Pedro (Chelsea)
- Savinho (Manchester City)
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