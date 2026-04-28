Convocado por Ancelotti prioriza Copa após lesão de Militão: 'Objetivo claro'

A confirmação da lesão de Éder Militão, do Real Madrid, alterou o cenário de opções para o setor defensivo da Seleção Brasileira às vésperas da Copa do Mundo de 2026. Com a lacuna aberta no elenco, o nome de Vitor Reis, destaque do Girona, desponta como uma alternativa concreta para a lista final de convocados.

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Aos 20 anos, o defensor vive uma temporada de afirmação no futebol espanhol e já integra o monitoramento da comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti, tendo participado do período de amistosos da última Data Fifa, em março.

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Liderança em estatísticas e regularidade na Europa

As estatísticas sustentam a chance do jovem zagueiro ir para a Copa do Mundo. Vitor Reis é o defensor brasileiro com maior minutagem entre as cinco principais ligas europeias na temporada 2025/26, acumulando 2.688 minutos em 31 partidas disputadas, sendo 30 delas na condição de titular.

No recorte de La Liga, o atleta lidera entre os compatriotas nos quesitos de desarmes (39) e precisão de passes (91%), além de ocupar o segundo lugar em cortes realizados (177). Dentro da estrutura tática do Girona, ele apresenta uma média de 5,9 cortes por jogo, rendimento que lhe rendeu convocações para seleções da rodada e prêmios de destaque sub-20.

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Vitor Reis em treinos da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Experiência na Seleção e o foco no Mundial

A vivência recente com a equipe principal, durante o amistoso contra a Croácia, é apontada pelo jogador como um marco em sua carreira. Em entrevista concedida à Fifa, Vitor Reis destacou o amadurecimento proporcionado pelo convívio com o grupo nacional e reforçou o desejo de disputar o torneio nos Estados Unidos.

— A Copa do Mundo passou a ser um objetivo ainda mais claro na minha cabeça. Ver de perto como os caras se preparam e vivem o dia a dia da Seleção foi um aprendizado enorme. Você volta com ainda mais vontade de evoluir porque entende o nível de exigência — afirmou o defensor, ressaltando a maturidade adquirida no processo.

Vitor Reis em treinos da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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