CEO da Panini vê impacto da fase da Seleção nas vendas e explica preço das figurinhas
Álbum e pacotinhos começaram a ser comercializados nesta semana
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A Copa do Mundo está chegando, e o álbum da Panini já foi lançado. O Lance! não só visitou a fábrica da empresa em Barueri (SP), mas também conversou com Raul Vallecillo, CEO da marca na América Latina. Em entrevista exclusiva, ele detalhou como a fase da Seleção Brasileira impacta as vendas e qual é o cálculo realizado para a precificação dos produtos.
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Questionado se a fase da Seleção Brasileira afeta nas vendas, Raul respondeu:
- Embora o Mundial seja um evento que conecta crianças e adultos, hoje em dia, o tema de que uma seleção esteja melhor posicionada ajuda para que a venda seja realizada de maneira melhor - afirmou.
Vallecillo também disse que o Brasil é um dos maiores consumidores de figurinhas do mundo.
- É certo, assim como ganhou campeonatos mundiais, para o caso da compra e venda dos álbuns mundiais também existe a mesma relação. O Brasil está dentro do top 3, falando dos que mais consomem o Mundial. Há Mundiais onde, por exemplo, no caso do Brasil, no caso da Itália ou Espanha, por exemplo, são outros países que também têm alto consumo. Mas o Brasil sempre está dentro dos 3 primeiros - disse Raul.
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Em relação aos preços das figurinhas e dos álbuns, o Lance! perguntou a Raul qual é o critério e o método utilizado para a precificação dos produtos.
- Olha, o preço geralmente o que se trata de manter é o mesmo preço para todos os mercados. Para que todos estejamos alinhados. Agora, o que é a correção de um Mundial para outro vai em relação diretamente com o que são a mudança do custo de matéria-prima e eventualmente o tamanho da coleção - disse.
- Obviamente, neste caso, para este Mundial, nós para o envelope, incluímos 2 stickers a mais pela quantidade de stickers que inclui, ou seja, que corresponde à totalidade da coleção. E com isso pode ajudar a que também o colecionador possa completar a coleção com antecedência a que comece o Mundial e eventualmente também compre menos envelope versus a ter um envelope de 5 figurinhas - finalizou Vallecillo.
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Preços do álbum
Os envelopes de figurinhas custarão R$ 7,00 cada. Cada pacote entregará sete cromos ao consumidor, a não ser que ele seja premiado com uma "Extra Sticker", neste caso, são 8 adesivos.
Além disso, mais uma vez teremos figurinhas grudadas nos rótulos da Coca-Cola.
Confira a tabela de preços dos pacotes e álbuns:
- Pacotes - R$ 7,00
- Álbum brochura - R$ 24,90
- Álbum Capa Dura - R$ 74,90
- Álbum Capa Dura Prata - R$ 79,90
- Álbum Capa Dura Ouro - R$ 79,90
Você pode conferir toda a entrevista e o processo de confecção dos pacotinhos no vídeo e no site do Lance!.
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